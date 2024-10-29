Таллинн планирует начать разработку детальной планировки пляжной зоны Какумяэ

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что разработке детальной планировки пляжной зоны Какумяэ предшествовали всесторонние обсуждения с местным сообществом. „Пляж Какумяэ – зона отдыха местного значения, для его развития требуется современное и удобное решение, подходящее для различных групп людей. Оно должно учитывать маршруты передвижения, рекреационные зоны и необходимое обслуживание пляжа. Среди новых функций предусмотрены площадки для пляжного волейбола, памп-трек и общественное здание с туалетами, душевыми, комнатой для пеленания младенцев и другими необходимыми удобствами“.

В соответствии с действующей общей планировкой района Хааберсти, территория площадью 7,83 гектара предназначена для создания пляжной зоны, сооружения которой должны учитывать природные особенности местности и гармонично вписываться в среду малоэтажной жилой застройки. Пляж Какумяэ рассматривается как объект локального значения, где нет необходимости в крупных многофункциональных зданиях. Вместо этого предпочтительны деликатные архитектурные решения, подчеркивающие природные достоинства пляжа и его возможности для отдыха, соответствующие ожиданиям местного сообщества. Запрос на разработку детальной планировки поступил от управы района Хааберсти в августе 2023 года.

Согласно приложенному к предложению эскизному проекту, пляжная зона будет разделена на зоны для купания и серфинга, что определяет расположение зданий. План предусматривает создание велопарковок, пунктаработы спасателей, здания для серфинга и общественных мероприятий, а также центра обслуживания посетителей. К основным услугам отнесены туалеты, комнаты для родителей с детьми, спасательный пункт, камеры хранения и сезонный киоск.

Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования. Если городское собрание одобрит решение о разработке планировки департамент проведет тендер для выбора исполнителя.

С материалами детальной планировки можно ознакомиться в таллиннском регистре ТУТ.