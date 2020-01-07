IKEA выплатит 46 млн долларов семье мальчика, погибшего из-за комода

Газета напоминает, что инцидент произошел в 2017 году. На двухлетнего Джозефа Дудека упал 32-килограммовый комод IKEA, от полученных травм ребенок умер. В 2018 году родители мальчика подали на компанию в суд в Филадельфии, пишет “Интерфакс”.

Суть претензий заключалась в том, что производитель комода, по мнению истцов, знал об угрозе опрокидывания своих комодов Malm, но не предупреждал покупателей о необходимости крепить их к стене при эксплуатации. Комод этой модели сняли с продаж в США в 2016 году.

По словам семьи Дудека, они намерены пожертвовать $1 миллион организациям, которые выступают за ужесточение проверок мебели на устойчивость.