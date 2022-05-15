ФОТО | Старую мельницу на острове Муху превратили в уютные апартаменты(1)
На портале Kinnisvara24.ee выставлена на продажу необычное жилище на острове Муху - настоящая мельница с видом на море.
Территория комплекса состоит их семи жилых участков, на одном из которых находится голландская мельница, домик для гостей с сауной и эффектная летняя кухня.
Конечно же, жемчужиной всего комплекса является прекрасная мельница, внутри которой есть три этажа На первом этаже находится гостиная с кухней, а на втором и третьем этажах - комнаты для отдыха.
Мельницу окружает терраса, где можно насладиться утренним кофе и панорамными видами на окружающую участок природу.
Живописными закатами можно также насладиться в подогреваемой бочке. Теплые летние вечера можно проводить на летней кухне, сделанной из дерева и стекла. Рядом с ней есть место для костра.
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