Все желающие могут присоединиться к садовой деятельности в общинных огородах по всему Таллинну

Давно известно, что забота о растениях благоприятно воздействует на настроение и душевное состояние. Для многих людей работа с почвой — это не просто способ выйти на природу, это способ отдохнуть, отвлечься от повседневности. Многие выбирают садоводство, чтобы стать ближе к природе и «зарядиться» её энергией.

«Самое простое объяснение тому, почему люди наслаждаются садоводством и огородничеством - тесный контакт с природой, которого так не хватает современному человеку. Для отдыха многие предпочитают выезд к реке, в лес, горы. Но не у всех есть такая возможность и силы. Поэтому мы предлагаем занятия садоводством рядом с домом – в восьми городских огородах по всему Таллинну», - говорит Полина Ляшева, руководитель программы.

«В прошлые годы программа имела большой успех, на встречи с удовольствием ходили более 20 человек. Мы рады, что в этом году можем предложить больше возможностей жителям Таллинна», - продолжает Полина.

Первые встречи пройдут:

16.05. в 18:00 Огород Пыхьяла, Марати 5

18.05. в 18:00 Огород Лаагна, Выру 11

23.05. в 18:00 Огород Пельгу, Эхте 40

24.05. в 10:00 Огород Паэ, Паэ 19

24.05. в 12:30 Огород Кяннукуке, Вильде теэ 72

24.05. в 15:00 Огород Пяяскюла, Лийпри 8

24.05. в 17:30 Огород Вяйке-Ыйсмяэ, Ярвеотса 2a

26.05. в 18:00 Огород Мустамяэ, Эхитаяте теэ 82 Программа, прежде всего, предназначена для людей 60+, но при наличии интереса, ожидаются участники любого возраста. Программа бесплатна. Программу проводит НКО Ласнаидея при поддержке Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Программа и расписание могут измениться. Актуальную информацию можно будет найти на стендах огородов-участников программы.