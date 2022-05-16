Наш сад
16.05.2022, 08:50

Все желающие могут присоединиться к садовой деятельности в общинных огородах по всему Таллинну

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Mustamäe aed
Mustamäe aed
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson

Третий год подряд НКО Ласнаидея предлагает местным жителям провести лето с пользой и в компании единомышленников. В этом году программа садовой терапии будет проводиться сразу в восьми огородах по всему Таллинну. Участники могут выбрать огород рядом с домом или посещать занятия в нескольких огородах. В рамках программы участники будут вместе сажать растения, ухаживать за ними, делать чай и букеты из выращенных цветов и трав, общаться на разные темы.

Давно известно, что забота о растениях благоприятно воздействует на настроение и душевное состояние. Для многих людей работа с почвой — это не просто способ выйти на природу, это способ отдохнуть, отвлечься от повседневности. Многие выбирают садоводство, чтобы стать ближе к природе и «зарядиться» её энергией.

«Самое простое объяснение тому, почему люди наслаждаются садоводством и огородничеством - тесный контакт с природой, которого так не хватает современному человеку. Для отдыха многие предпочитают выезд к реке, в лес, горы. Но не у всех есть такая возможность и силы. Поэтому мы предлагаем занятия садоводством рядом с домом – в восьми городских огородах по всему Таллинну», - говорит Полина Ляшева, руководитель программы.

«В прошлые годы программа имела большой успех, на встречи с удовольствием ходили более 20 человек. Мы рады, что в этом году можем предложить больше возможностей жителям Таллинна», - продолжает Полина.

Первые встречи пройдут:

  • 16.05. в 18:00 Огород Пыхьяла, Марати 5

  • 18.05. в 18:00 Огород Лаагна, Выру 11

  • 23.05. в 18:00 Огород Пельгу, Эхте 40

  • 24.05. в 10:00 Огород Паэ, Паэ 19

  • 24.05. в 12:30 Огород Кяннукуке, Вильде теэ 72

  • 24.05. в 15:00 Огород Пяяскюла, Лийпри 8

  • 24.05. в 17:30 Огород Вяйке-Ыйсмяэ, Ярвеотса 2a

  • 26.05. в 18:00 Огород Мустамяэ, Эхитаяте теэ 82

    Программа, прежде всего, предназначена для людей 60+, но при наличии интереса, ожидаются участники любого возраста. Программа бесплатна. Программу проводит НКО Ласнаидея при поддержке Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
    Программа и расписание могут измениться. Актуальную информацию можно будет найти на стендах огородов-участников программы.

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