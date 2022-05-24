24.05.2022, 16:16
К лету готовы? Ознакомьтесь с выбором лучшей садовой мебели!
Весна – самое правильное время, чтобы освежить свой дом и сад. Поэтому Home4you знакомит зрителей с мебельными трендами этой весны, которые подходят для сада, спальни или даже офисного пространства.
В этом видео представитель Home4you показывает самую новую садовую мебель, вместе с ведущей заглядывает в Студию сна, на важном месте в передаче также свежие направления в офисной мебели.
Если вы тоже запланировали какие-то обновления для дома или сада, обязательно посмотрите это видео!
Еще больший выбор садовой мебели найдете на сайте Home4you!