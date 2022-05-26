Газонокосилки часто ломаются по одной удивительной причине

Перед началом покоса следует осмотреть свой двор, так как оставшиеся лежать на земле вещи могут серьезно повредить газонокосилку. Кроме того, критически следует осмотреть и сам газон, и если рядом с ним находятся окна или припаркованные машины соседей, то убедитесь, что в траве нет крупных камней. «Одним из самых распространенных случаев ущерба являются разлетающиеся из-под косилки камни, – рассказала Пакин, подчеркнув, что даже маленький камень или и вовсе шишка могут причинить большой ущерб. – Однажды мы столкнулись со случаем, когда вылетевший из-под газонокосилки камень с силой ударил по диску колеса машины, а затем, отскочив, еще и разбил окно дома соседей. К счастью, у клиента было оформлено страхование ответственности, благодаря чему ущерб соседям был возмещен, и крупной ссоры удалось избежать».

При наличии страхования жилья газонокосилка также включается в состав домашнего имущества и страхуется в качестве сад овой техники, однако для возмещения ущерба важно, чтобы соблюдались требования руководства по эксплуатации. «Естественно, очень жалко, когда к нам обращается грустный клиент, новая газонокосилка которого вышла из строя, однако если причиной поломки было отсутствие масла или его заливка в неправильное место, то возместить такой ущерб мы, к сожалению, не можем».

Когда вы привозите новую машину из магазина домой, заливка топлива в ее бак является элементарным действием, однако нередко люди забывают добавить в косилку масло, полагая, что оно уже есть в новом устройстве. «Запуск газонокосилки "насухо" может немедленно привести к ее поломке, и в таком случае страховка уже не поможет», – описала Пакин одну из наиболее удивительных, но при этом распространенных ошибок, совершаемых с новыми газонокосилками. Кроме того, перед заливкой масла нужно обязательно проверить, является мотор 4-тактовым или 2-тактовым, чтобы масло не попало в неправильное место. «В случае 4-тактового мотора масло заливается отдельно от бензина, а для 2-тактового мотора бензин и масло предварительно смешиваются, после чего их заливают в бак», – уточнила Пакин.

Мы сталкивались и со случаями, когда не помогал даже осознанный осмотр двора, так как предварительно запрограммированный робот-косилка начал работать не в тот день. «В прошлом году один робот-газонокосилка застрял под машиной, в результате чего не заметивший его хозяин просто переехал через устройство, повредив в итоге как косилку, так и автомобиль», – добавила Пакин.

3. Не переоценивайте самостоятельность робота-газонокосилки

Как правило, роботы-газонокосилки прекрасно самостоятельно справляются с работой в саду, однако требуемую степень самостоятельности обеспечивает правильная подготовка устройства. Пакин советует при покупке робота-газонокосилки выбрать надежного партнера, который посоветует, как следует наиболее оптимально использовать это устройство, а также предложит услугу по установке ограничительного кабеля. «В начале сезона к профессиональным установщикам кабелей зачастую выстраиваются длинные очереди, и у некоторых людей возникает желание сделать все самостоятельно. Однако при отсутствии профессиональных знаний во время установки кабеля многое может пойти не так, – объяснила Пакин. – Прошлым летом у нас был случай, когда робот-газонокосилка в результате неправильного ограждения оказался в пруду соседей, обусловив ущерб на более чем 3000 евро».

Даже если кабель установлен правильно, то, по словам Пакин, все равно при первом в сезоне запуске робота-газонокосилки за устройством стоит присматривать. «Возможно, за прошедшее с последнего покоса время в саду появилась новая площадка для костра или детская игровая площадка, которую робот не будет учитывать», – добавила Пакин, объяснив, что в случае места для костра особенно важно четко оградить площадку камнями, так как у робота нет датчика тепла, в результате чего он может въехать прямо в костер.

Кроме того, для робота-газонокосилки важно выбрать соответствующие ландшафту шины, о чем люди зачастую даже не догадываются. «Если поверхность земли бугристая, то даже правильно установленный ограничительный кабель или отделенные зоны могут быть бесполезны, так как робот-газонокосилка на скользких шинах просто проедет через них», – объяснила Пакин.

4. В случае грозы отсоедините косилку от сети питания

Ущерб в результате почти трети страховых случаев возникал вследствие грозы и вызванных ей колебаний тока. «Если обычно средняя сумма ущерба остается в пределах 1–2 тысяч евро, то самая крупная сумма возмещения в прошлом году превысила 4 700 евро, когда во время грозы молния ударила прямо в газонокосилку», – добавила руководитель отдела по ущербам частных клиентов ERGO, посоветовав для недопущения ущерба при надвигающейся грозе отсоединить робота и его зарядочную станцию от сети питания.