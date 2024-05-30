Восемь ошибок при проектировании кухни, которых вы теперь можете избежать

Дизайнер Илья Гульянц раскрыл самые популярные недочеты при проектировании кухни, и дал советы, как их можно избежать.

1. Столешница не той высоты

Столешницу нужно подбирать с ориентиром на рост всех членов семьи. Стандартные модели, не подходящие по размеру, могут вызвать боли в спине ввиду ее перенапряжения.

2. Неправильно расположен «рабочий треугольник»

Холодильник, а также варочная и моющая поверхности должны располагаться таким образом, чтобы хозяевам было удобно перемещаться по кухне.

3. Неудачное освещение

Светильники с диммером и регулировкой теплоты света позволят грамотно менять кухонное освещение. Так, для готовки можно выставить яркий или холодный свет, а для вечернего чаепития — приглушенный или теплый.

4. Мраморная столешница

Натуральный мрамор хорошо пропускает загрязнения из-за пористой структуры. Это может создать проблемы при удалении пятен даже с использованием химии. Именно поэтому мраморной столешнице лучше предпочесть гранитную.

5. Мойка в углу кухни

Мойка в углу кухни не очень комфортна в эксплуатации, так как усложняет доступ к мусорке и раковине. Размещать ее следует по принципу «рабочего треугольника» в последовательности холодильник-раковина-плита.

6. Мало места для рабочей зоны

Рабочая зона не должна быть тесной — это не только затруднит сам процесс готовки, но и поставит в тупик при размещении техники и мебели.

7. Слишком много шкафов

Одна из популярных ошибок при планировании кухни — излишнее количество шкафов. Чтобы большая часть из них по итогу не пустовала или не была забита ненужным, стоит заранее продумать расположение и тип мебели.

Отсутствие верхних шкафов зрительно облегчит пространство и добавит воздуха. А в выдвижном ящике нижних шкафов можно без труда разместить бакалею или сушилку для посуды.

8. Ненужная барная стойка

Если на кухне уже есть обеденный стол, то барная стойка там не к месту. Вместо нее лучше поставить остров с бытовой техникой или мойкой, который будет использоваться еще и в качестве рабочей зоны.