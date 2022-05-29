ДО И ПОСЛЕ | Невозможное возможно: заставленная вещами кладовка превратилась в удобный офисный уголок

По словам дизайнера интерьера, совмещение кладовки и офисного уголка в одном небольшом помещении на первый взгляд может показаться невозможным, но на самом деле это вполне осуществимо. Во-первых, комнату нужно разделить на две части и подобрать наиболее подходящую мебель для каждой зоны. Если раньше кладовка была настолько заставлена вещами, что в ней едва помещался письменный стол, то теперь, при использовании правильных решений для хранения, большую часть пространства занимает рабочая зона.

Креативные решения для хранения вещей

«Если площадь помещения ограничена, то непременно используйте всю его высоту. Например, в комнате есть только одна полноценная стена для хранения вещей. Большим подспорьем будет настенная система хранения, размеры которой можно изменять в соответствии с размером комнаты и личными потребностями. Количество полок и корзин можно выбрать в зависимости от высоты, ширины и функциональности системы. Кроме того, систему хранения можно расширить в любой момент, если возникнет необходимость», — рассказал Педро Кастро, глава отдела дизайна интерьера IKEA.

Дизайнер интерьера добавил, что системы модульных полок, устанавливаемые на потолке, также могут использоваться для разделения большого пространства на разные зоны. Эти полки хороши для хранения вещей, а также играют роль перегородки.

Конечно, наличия одних полок недостаточно, крайне важно, как хранятся вещи на полке. «Нижние полки стоит оставить для более тяжёлых вещей, а также использовать разные ящики, корзины и органайзеры. Благодаря прозрачным коробкам и проволочным корзинам вещи хорошо видны, а значит, их легче найти. Правильно рассортировав и распределив свои вещи по ящикам, на полку поместится значительно больше вещей, чем в том случае если хранить их как обычно в неорганизованном виде», — рассказал дизайнер интерьера.