ДО И ПОСЛЕ | Невозможное возможно: заставленная вещами кладовка превратилась в удобный офисный уголок
Многие установили в своих домах рабочие или офисные столы. В том числе и те, кто раньше в этом не нуждался. То же самое произошло и с семьёй, которая решила устроить рабочий уголок в бывшей кладовке, где во время видеособраний им приходилось набрасывать одеяло на объекты на заднем плане. Дизайнер интерьера нашёл способ гармонично объединить кладовку и офисное помещение.
По словам дизайнера интерьера, совмещение кладовки и офисного уголка в одном небольшом помещении на первый взгляд может показаться невозможным, но на самом деле это вполне осуществимо. Во-первых, комнату нужно разделить на две части и подобрать наиболее подходящую мебель для каждой зоны. Если раньше кладовка была настолько заставлена вещами, что в ней едва помещался письменный стол, то теперь, при использовании правильных решений для хранения, большую часть пространства занимает рабочая зона.
Креативные решения для хранения вещей
«Если площадь помещения ограничена, то непременно используйте всю его высоту. Например, в комнате есть только одна полноценная стена для хранения вещей. Большим подспорьем будет настенная система хранения, размеры которой можно изменять в соответствии с размером комнаты и личными потребностями. Количество полок и корзин можно выбрать в зависимости от высоты, ширины и функциональности системы. Кроме того, систему хранения можно расширить в любой момент, если возникнет необходимость», — рассказал Педро Кастро, глава отдела дизайна интерьера IKEA.
Дизайнер интерьера добавил, что системы модульных полок, устанавливаемые на потолке, также могут использоваться для разделения большого пространства на разные зоны. Эти полки хороши для хранения вещей, а также играют роль перегородки.
Конечно, наличия одних полок недостаточно, крайне важно, как хранятся вещи на полке. «Нижние полки стоит оставить для более тяжёлых вещей, а также использовать разные ящики, корзины и органайзеры. Благодаря прозрачным коробкам и проволочным корзинам вещи хорошо видны, а значит, их легче найти. Правильно рассортировав и распределив свои вещи по ящикам, на полку поместится значительно больше вещей, чем в том случае если хранить их как обычно в неорганизованном виде», — рассказал дизайнер интерьера.
Поскольку в данном случае пространственное решение должно было сочетать в себе функциональность и уют, дизайнер интерьера решил добавить шторы, чтобы скрыть часть кладовки. Таким образом, вы можете легко закрыть часть пространства для хранения во время видеозвонков, не накидывая одеяло на полку, чтобы спрятать вещи. Кроме того, замена штор — это хороший способ быстро освежить комнату: просто замените ваши нынешние шторы шторами нового стиля или цвета.
Рабочее место должно быть уютным
По словам хозяев дома, работать в гуще вещей в комнате, где царит беспорядок, было совсем некомфортно. Достаточно сложно сконцентрироваться в месте, где хранятся продукты, бытовая химия, велосипеды, гриль и другие вещи. Именно поэтому дизайнер интерьера считает очень важным уют рабочего пространства — здесь каждый день проводится много часов, поэтому пространство должно быть максимально мотивирующим.
«Основные части рабочего пространства включают удобный письменный стол и стул, функциональное освещение, а также достаточно места для документов и канцелярских принадлежностей. В нестандартную комнату рабочий стол можно подобрать по размерам комнаты – например, столешницу и ножки подобрать по габаритам комнаты. Так как в комнате, которая раньше служила кладовкой, не было места для канцелярских принадлежностей, мы добавили систему полок, которые можно использовать как вертикально, так и горизонтально, куда можно класть разные принадлежности. Кроме того, при необходимости её можно использовать как перегородку», — пояснил Кастро.
Чтобы сделать комнату ещё более уютной, дизайнер интерьера решил добавить ковёр, некоторые аксессуары и корзины из ротанга, чтобы создать общее тёплое впечатление. Кроме того, он разместил на стене несколько регулируемых светильников и пробковую доску, куда можно повесить детские рисунки и записки.