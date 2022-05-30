ФОТО | "Комод цвета зеленки". Как муж и жена создают из б/у мебели настоящие жемчужины интерьера

Сейчас, спустя пять лет, Mājlietu sala известен не только как секонд-хенд. Сюда приходят посмотреть на оригинальные интерьерные жемчужины, а если такая жемчужинка найдется на собственном чердаке, ее реставрацию можно доверить заботливым рукам Ивара и Инги, ведь они сделают все, чтобы мебель выглядела как новая.

Главный ресурс семьи Стурисов – четыре руки. Но хотя их тандем великолепен, они не скрывают, что иногда совместная работа — это настоящий вызов. "И способ проверить, насколько крепки отношения", — смеется Ивар. Разногласия случаются у всех, особенно если картинка на дверце шкафа случайно нарисована вверх ногами, но все решается путем переговоров. "В семейном бизнесе все строится на взаимоотношении и понимании. Если на обычной работе есть подчиненные и начальство, то между женой и мужем невозможно провести черту. У нас нет четко разграниченного времени для разговоров о работе и о семье", — говорит Инга.