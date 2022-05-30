Дизайн и интерьер
30.05.2022, 10:15

ФОТО | "Комод цвета зеленки". Как муж и жена создают из б/у мебели настоящие жемчужины интерьера

 
Лелде Лусе
ФОТО: Delfi.lv | Kārlis Dambrāns

"Если бы мне семь лет назад сказали, что буду в своей мастерской кистью махать, я бы не поверил", — говорит Ивар Стурис, который со своей женой Ингой Админе-Стуре вот уже пять лелеет свое маленькое предприятие. Mājlietu sala – мастерская и магазин в Адажи. Однажды, будучи в Швеции, Ивар обратил внимание, что там очень много хорошей подержанной мебели. Так родилась оригинальная бизнес-идея – открыть в Латвии магазин бывшей в употреблении мебели и предметов интерьера, пишет Delfi Dom Sad.

Сейчас, спустя пять лет, Mājlietu sala известен не только как секонд-хенд. Сюда приходят посмотреть на оригинальные интерьерные жемчужины, а если такая жемчужинка найдется на собственном чердаке, ее реставрацию можно доверить заботливым рукам Ивара и Инги, ведь они сделают все, чтобы мебель выглядела как новая.

Главный ресурс семьи Стурисов – четыре руки. Но хотя их тандем великолепен, они не скрывают, что иногда совместная работа — это настоящий вызов. "И способ проверить, насколько крепки отношения", — смеется Ивар. Разногласия случаются у всех, особенно если картинка на дверце шкафа случайно нарисована вверх ногами, но все решается путем переговоров. "В семейном бизнесе все строится на взаимоотношении и понимании. Если на обычной работе есть подчиненные и начальство, то между женой и мужем невозможно провести черту. У нас нет четко разграниченного времени для разговоров о работе и о семье", — говорит Инга.

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