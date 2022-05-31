ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | В теплую погоду растет число краж со взломом. Какие квартиры в особой опасности?

Всего несколько недель назад в многоквартирном доме в центре Таллинна произошел инцидент: вор попытался среди ночи взломать окно, оставленное в режиме проветривания. «К счастью, владелец квартиры проснулся от шума, злоумышленник испугался и убежал. Но очевидно, что этот испуг не помешает ему проникнуть в какое-либо другое жилище», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Тууль добавил, что именно окна в режиме проветривания – главная причина, почему каждый год в начале лета растет число краж со взломом.

«Люди искренне верят, что через узкую щель в окне никто не заберется, но зачастую вору требуется всего пара секунд, чтобы взломать ваше окно, оставленное на проветривание, и украсть что-нибудь», – привел он пример.

В особой опасности – квартиры на первом этаже

Открытое на проветривание окно – приманка для воров, однако часто достаточно лишь того, что квартира находится на первом этаже дома. По словам менеджера по продажам стандартных решений G4S Урмаса Таммерика, жильцы многоквартирных домов нередко ошибочно считают, что если есть соседи, их имущество защищено само собой. «С одной стороны, квартиры с приоткрытыми окнами действительно быстрее становятся добычей воров, с другой, любой сообразительный вор может взломать даже закрытое окно», – прокомментировал Таммерик.

Например, в Ыйсмяэ этой весной произошла попытка взлома: злоумышленник попытался взломать закрытую балконную дверь квартиры, расположенной на первом этаже панельного дома. «Сначала взломщик проверил через домофон, есть ли кто-нибудь дома, и когда никто не ответил, взялся за работу. К счастью, своим звонком он разбудил владельца, который быстро вызвал полицию», – рассказал Тууль еще об одном происшествии, которое произошло этой весной.