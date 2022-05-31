Дизайнер назвала трендовые цвета для интерьеров квартир в 2022 году

По ее словам, как правило, моду на те или иные цвета при оформлении интерьеров задают ведущие производители лакокрасочных материалов и крупные дизайнерские агентства. Для этого эксперты этих компаний анализируют цветовые предпочтения людей по их фотографиям в соцсетях. Они смотрят, какие оттенки выбирают художники и киноиндустрия, производители одежды и мебели.

Последние два года самыми модными в дизайне интерьеров считаются базовые цвета и их оттенки – белый, молочный, бежевый, кремовый и серый, отметила Сорокина. "Однако сейчас в моду входят сложные оттенки: глубокий синий, приглушенный золотистый, выгоревший розовый, коричневый с розовым подтоном и жгучий оранжевый", - сказала она, объяснив это тем, что людям хочется яркости и позитивных эмоций.

Если раньше на пике моды были абсолютно светлые интерьеры, то сейчас тренд смещается в сторону контрастных, продолжила Сорокина.

"Спокойную отделку стен сочетают с яркими акцентами в виде мебели, картин, штор и прочих предметов. При этом базовые цвета тоже остаются актуальными, так как уже стали своего рода классикой", - резюмировала она.