Чем опасны для здоровья дома в Эстонии?

Недавно опубликованный "Барометр здоровых домов в Европе 2022" показывает, что здоровью каждого третьего европейца наносит вред внутренний климат помещений. В Эстонии у 24% зданий есть какая-то наносящая вред здоровью проблема, в Латвии и Литве число таких зданий больше – 36% и 44% соответственно. В самых здоровых условиях живут люди в Северных странах, где проблема внутреннего климата несколько меньше: 19% в Финляндии, 19% в Норвегии, 27% в Швеции и 33% в Дании.

«Хотя мы можем быть довольны, что Эстония входит по статистике зданий, наносящих вред здоровью, скорее в число Северных стран, нам также следует обращать больше внимания на такие вредящие здоровью аспекты, как недостаточность света, излишняя влажность, холод и шум. В таком случае людям самим тоже следует понимать, насколько здоровы помещения, где они находятся, и если они скорее вредны, то как справиться с этим», – рассказал Дмитрий Асташонок, исполнительный директор международного предприятия VELUX в регионе стран Балтии, которое инициировало исследование "Барометр здоровых домов в странах Балтии".

«Важным критерием при определении опасности строения для здоровья является расчет энергоэффективности. Энергоэффективность здания показывает, сколько полезной энергии используется для обогрева жилого помещения, вентилирования, освещения, снабжения теплой водой и охлаждения. Расчет энергоэффективности является сложным процессом, и его невозможно осуществить без помощи специалистов. Все-таки есть некоторые аспекты, которые мы можем оценить сами и на их основе сделать небольшие улучшения», – рассказал Асташонок.

По его словам, уровень воздействия помещений на здоровье определяют температура, качество воздуха, имеющийся уровень дневного света, влажности и шума.

Дома слишком жарко или слишком холодно