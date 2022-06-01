Чем опасны для здоровья дома в Эстонии?
Излишняя влажность внутренних помещений, шум, холод и недостаточность дневного цвета в зданиях являются всеевропейской проблемой. Каждый третий европеец живет или работает в помещениях, где имеется какой-то наносящий вред здоровью фактор. В странах Балтии самые серьезные проблемы с внутренним климатом зданий в Литве, в Эстонии ситуация сравнима с ситуацией в Северных странах.
Недавно опубликованный "Барометр здоровых домов в Европе 2022" показывает, что здоровью каждого третьего европейца наносит вред внутренний климат помещений. В Эстонии у 24% зданий есть какая-то наносящая вред здоровью проблема, в Латвии и Литве число таких зданий больше – 36% и 44% соответственно. В самых здоровых условиях живут люди в Северных странах, где проблема внутреннего климата несколько меньше: 19% в Финляндии, 19% в Норвегии, 27% в Швеции и 33% в Дании.
«Хотя мы можем быть довольны, что Эстония входит по статистике зданий, наносящих вред здоровью, скорее в число Северных стран, нам также следует обращать больше внимания на такие вредящие здоровью аспекты, как недостаточность света, излишняя влажность, холод и шум. В таком случае людям самим тоже следует понимать, насколько здоровы помещения, где они находятся, и если они скорее вредны, то как справиться с этим», – рассказал Дмитрий Асташонок, исполнительный директор международного предприятия VELUX в регионе стран Балтии, которое инициировало исследование "Барометр здоровых домов в странах Балтии".
«Важным критерием при определении опасности строения для здоровья является расчет энергоэффективности. Энергоэффективность здания показывает, сколько полезной энергии используется для обогрева жилого помещения, вентилирования, освещения, снабжения теплой водой и охлаждения. Расчет энергоэффективности является сложным процессом, и его невозможно осуществить без помощи специалистов. Все-таки есть некоторые аспекты, которые мы можем оценить сами и на их основе сделать небольшие улучшения», – рассказал Асташонок.
По его словам, уровень воздействия помещений на здоровье определяют температура, качество воздуха, имеющийся уровень дневного света, влажности и шума.
Дома слишком жарко или слишком холодно
В нашем климате один из крупнейших факторов потребления энергии – это отопление. Чтобы потреблять энергию максимально экономно, отопительная система должна реагировать на изменения температуры. Если нет возможности регулировать температуру помещений, то в жилом помещении часто слишком жарко или слишком холодно и отопительная система, естественно, не эффективна. Слишком холодные помещения способствуют распространению разных заболеваний дыхательных путей, и слишком теплые снижают способность к концентрации и вызывают сонливость.
Застоявшийся воздух
В дополнение к эффективности отопительной системы важно знать, достаточно ли вентилируется дом. Часто старые деревянные рамы с природной вентиляцией заменяют пластиковыми системами, уменьшая таким образом существенно воздухообмен. Но застоявшийся воздух вреден для здоровья.
«Вы можете пользоваться измерителем CO2, чтобы оценивать, насколько влияет на здоровье воздух в вашем доме. Также очень важно, чтобы дома была действующая вентиляция – механическая, естественная или комбинация обеих. Если механической вентиляции недостаточно, то важно помнить, что помещения следует регулярно проветривать – открывать окна, чтобы воздух мог свободно перемещаться. Это особенно эффективно при открытии слухового и обычного окна», – прокомментировал Дмитрий Асташонок.
Застоявшийся воздух вызывает образование пыли или плесени, что вредно для здоровья жильцов дома. По данным "Барометра здоровых домов", у 40% европейцев повысилась опасность возникновения астмы ввиду нездорового климата в домах.
Высокая влажность или сухость воздуха
Излишняя влажность является чаще всего проблемой в старых зданиях, и это показатель низкой энергоэффективности и проблем с вентиляцией. Строительная конструкция плохого качества, непрофессиональный ремонт, не обеспечивающий необходимого движения воздуха, и домашние работы, такие как приготовление пищи без очистителя воздуха, могут привести к увеличению влажности. Уровень влажности помещения не должен, безусловно, превышать 60%. Если он выше, то надо искать причину – проблемы в конструкции здания, системе вентиляции или недостаточном дневном свете.
«Во время отопительного периода мы обычно сталкиваемся с проблемой сухого воздуха в доме. Если уровень влажности помещения снижается ниже 30 процентов, то вы должны искать решения для повышения уровня влажности. Для этого необходимо снизить температуру воздуха или активно увлажнять воздух», – рассказал Дмитрий Асташонок.
Неэффективное и недостаточное освещение
Естественное освещение регулирует суточный ритм нашего тела, улучшает качество сна, увеличивает производительность, способствует уменьшению возникновения влажности, плесени и бактерий, а также снижает риск астмы и прочих заболеваний дыхательных путей. Поэтому необходимо оценить, достаточно ли естественного света в доме или нет.
Если окна дома не дают достаточного освещения, то можно подумать об установке слуховых окон, которые могут существенно улучшить доступ дневного света в помещения. К тому же дневной свет не только улучшает здоровье жителей, но и уменьшает счета за электричество.