Дорожает и будет дорожать? Можно ли смягчить удар от растущих цен на коммунальные услуги
На носу лето, день увеличился, жилье уже не нужно сильно отапливать, а счета за коммунальные услуги меньше не становятся. И за свет, и за отопление жители страны в апреле этого года заплатили больше, чем еще год назад. Что будет дальше с ценами на энергоносители и можно ли как-то уменьшить счета – выясняла «МК-Эстония».
Жителям Эстонии уже пришли счета за апрель. Вопреки ожиданиям, что с приходом тепла суммы в них начнут уменьшаться, счета многих шокировали. В годовом сравнении переплата выглядит очень существенно.
Счета выросли на треть
Андрей живет в кирпичном многоэтажном доме 1982 года постройки. Он говорит, что счета всегда были большими, но в этом году, впрочем, как и у всех, они просто бьют рекорды. За квартиру 52 кв.м. в апреле этого года Андрей заплатил 187 евро. Тогда как год назад счет был 126. Разница целых 60 евро! Что касается электричества, то за апрель этого года пришлось заплатить 38 евро, а в апреле 2021 года было 26.
За квартиру 80 кв.м. в новом доме в Ласнамяэ Анастасия сейчас заплатила 176 евро. Год назад счет за коммунальные услуги составил на 40 евро меньше – 137. Зато за электричество девушка практически не стала платить больше. Счет в апреле этого года был 52 евро, в апреле прошлого – 49. Все потому, что на электричество она каждый раз заключает договор с фиксированной ценой.
«У нас квартира 60 кв.м., новый дом, живем втроем. В прошлом году в апреле квартплата была 111 евро, в этом – 165. Разница огромная, – возмущается Елена. – За электричество в прошлом году мы заплатили 37 евро, а сейчас счет пришел на 55 евро. Страшно представить, что будет дальше».
Фиксируйте цены
Цены на электричество вряд ли снизятся в течение этого года, заявили в концерне Eesti Energia. Председатель правления компании Eesti Energia Хандо Суттер, слова которого приводит rus.err.ee, заверяет, что таких заоблачных цен, как в декабре прошлого года, мы не увидим, но и надеяться на возвращение низких расценок не стоит.
«Что мы видим сегодня на рынках, так это то, что в этом году в целом и следующей зимой цены будут очень высокие. Что мы можем сделать? Сегодня мы предлагаем возможность фиксировать цену на электроэнергию», – говорит Суттер.
«В Эстонии у нас есть способность производить электроэнергию, у нас все-таки еще есть электростанции на сланце. Сырье, то есть сланец, у нас тоже найдется. Сегодня мы в Ида-Вирумаа делаем все, чтобы работать с этими единицами, энергоблоками», – замечает Суттер.
Что касается электричества, экономический эксперт Райво Варе считает, что летом будет ценовой спад.
«Это просто связано с тем, что значительно увеличится доля ветряков и солнечных батарей. Они будут сбивать цену. Так что летом цены будут ниже, но к зиме опять поднимутся. А вот насколько они поднимутся, никто сейчас сказать не сможет, потому что эти цены будут определяться еще и ценой на газ в Европе, – говорит экономист. – Газ влияет и на уровень цен на отопление. Так как летом востребованность газа намного ниже, то нет повода думать, что летом цена вырастет, за исключением возможной политической подоплеки, если Россия перекроет поток газа в Европу. То есть цены на газ летом не упадут, но расти они будут, только если возникнет громадный дефицит».
А вот к зиме, по словам Райво Варе, ситуация будет сложнее, потому что мы не сможем обеспечить себя газом на 100%.
«Может статься, что придется жить с дефицитом газа. Тогда цены на газ поползут вверх, и они потянут за собой цены на электричество, – отмечает Варе. – Если сделка по постройке причала для сжиженного газа и созданию терминала на основе судна осуществится к зиме, тогда, думаю, резкого скачка цены не будет, потому что цены на сжиженный газ так не скачут. Цена повысится, но не будет резкого роста».
В целом, экономист советует подготовиться к тому, что к следующему отопительному сезону счета точно увеличатся.
«Во многих странах розничные потребители электроэнергии получают электричество по фиксированной цене. И я думаю, что это логично. Конечно, встает вопрос, на каком уровне цена будет зафиксирована, но с учетом того, что цены на газ могут значительно вырасти и потащат за собой цены на электроэнергию, биржевые цены будут намного выше, чем те, который сейчас можно зафиксировать», – резюмирует Райво Варе.
Нужна полная реновация
Если с электричеством все более или менее понятно, то что делать с отоплением? В товариществах часто возникают споры о проведении реновации: одни считают, что это существенно сократит счета за отопление, другие упирают на то, что плата по кредиту нивелирует эту экономию. Может быть, проще заменить батареи?
«Полная реновация – единственное, что позволяет сэкономить на отоплении, – заявляет директор Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета профессор Ярек Курницкий. – Обычно затраты на отопление после этого снижаются примерно на 60–70%. Другими словами, если до реновации это было 100 евро, то после будет 30 евро».
В целом, по словам Курницкого, капитальная реновация окупается примерно за 20 лет. Особенно это касается случаев, когда используется поддержка от KredEx.
«Квартирное товарищество берет кредит на 20 лет, и после ремонта коммунальные расходы вместе с погашением кредита останутся примерно на том же уровне, что и до ремонта, – констатирует профессор ТТУ. – Таким образом, значительных изменений в расходах у квартирного товарищества не произойдет, но в результате получится дом с теплым помещением, свежим воздухом, а также более высокой стоимостью недвижимости. Как только кредит будет погашен, будет чистый выигрыш».
При этом Ярек Курницкий отмечает, что реновация больших (девяти- и пятиэтажных) домов выходит дешевле, чем небольших домов, потому что расходы распределяются между большим количеством людей.
Профессор инженерного факультета Таллиннского технического университета Тарго Каламеэс согласен с коллегой в том, что реновация многоквартирного дома снижает счета за отопление.
«Достижимая экономия зависит от исходного состояния здания и мероприятий по реконструкции и варьируется в пределах 60–80%. Другими словами, после реновации расходы на отопление становятся на 60–80% ниже, чем до нее, – поясняет Каламеэс. – С точки зрения электро-энергии, потенциал экономии ниже, так как в этом направлении проводится меньше ремонтных работ и требуется некоторое количество электроэнергии для вентиляции. Солнечные батареи, установленные во время реновации, помогают снизить потребность в электроэнергии, особенно если в здании совместная закупка электричества».
Помимо энергосбережения, необходимость реновации, по словам профессора ТТУ, исходит и из других аспектов: потребность в реновации в связи с окончанием срока службы здания, необходимость улучшения микроклимата в помещении, обеспечения безопасности, защищенности и комфорта.
«Подводя итог, можно сказать, что после полной реконструкции в здании хорошая жилая среда», – констатирует Тарго Каламеэс.
Поможет ли замена батарей?
«Замена чугунного радиатора не меняет стоимости отопления, – говорит директор Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета профессор Ярек Курницкий. – Чугунные радиаторы работают с повышенным графиком нагрева. Это означает, что температура отопительной воды, которая нужна для получения тепловой мощности, необходимой для поддержания той же температуры в помещении, выше, чем у панельных радиаторов. При замене радиаторов меняется график отопления. Радиаторы должны рассеивать как можно больше тепла, т. е. поддерживать комнатную температуру. Таким образом, тепловая мощность и потребление тепла одинаковы и не зависят от типа радиатора».
Разница, добавляет Курницкий, может возникнуть при замене радиаторов в отдельных квартирах в ходе так называемой самодеятельности. При отсутствии термостатов возможен перегрев этих квартир, вследствие чего несколько возрастут расходы на отопление всего дома.
Профессор инженерного факультета Таллиннского технического университета Тарго Каламеэс придерживается мнения, что замена чугунных радиаторов радиаторами из листового металла может сэкономить деньги, когда старые радиаторы и трубы забиты или почти забиты.
«Необходимость обновления системы отопления также связана с тем, что старая система отопления была однотрубной и без комнатных термостатов. Радиаторы с двухтрубной системой и термостатами обеспечивают лучшую производительность и большую экономию», – замечает Каламеэс.