Дорожает и будет дорожать? Можно ли смягчить удар от растущих цен на коммунальные услуги

Жителям Эстонии уже пришли счета за апрель. Вопреки ожиданиям, что с приходом тепла суммы в них начнут уменьшаться, счета многих шокировали. В годовом сравнении переплата выглядит очень существенно.

Счета выросли на треть

Андрей живет в кирпичном многоэтажном доме 1982 года постройки. Он говорит, что счета всегда были большими, но в этом году, впрочем, как и у всех, они просто бьют рекорды. За квартиру 52 кв.м. в апреле этого года Андрей заплатил 187 евро. Тогда как год назад счет был 126. Разница целых 60 евро! Что касается электричества, то за апрель этого года пришлось заплатить 38 евро, а в апреле 2021 года было 26.

За квартиру 80 кв.м. в новом доме в Ласнамяэ Анастасия сейчас заплатила 176 евро. Год назад счет за коммунальные услуги составил на 40 евро меньше – 137. Зато за электричество девушка практически не стала платить больше. Счет в апреле этого года был 52 евро, в апреле прошлого – 49. Все потому, что на электричество она каждый раз заключает договор с фиксированной ценой.

«У нас квартира 60 кв.м., новый дом, живем втроем. В прошлом году в апреле квартплата была 111 евро, в этом – 165. Разница огромная, – возмущается Елена. – За электричество в прошлом году мы заплатили 37 евро, а сейчас счет пришел на 55 евро. Страшно представить, что будет дальше».

Фиксируйте цены

Цены на электричество вряд ли снизятся в течение этого года, заявили в концерне Eesti Energia. Председатель правления компании Eesti Energia Хандо Суттер, слова которого приводит rus.err.ee, заверяет, что таких заоблачных цен, как в декабре прошлого года, мы не увидим, но и надеяться на возвращение низких расценок не стоит.

«Что мы видим сегодня на рынках, так это то, что в этом году в целом и следующей зимой цены будут очень высокие. Что мы можем сделать? Сегодня мы предлагаем возможность фиксировать цену на электроэнергию», – говорит Суттер.