Наш сад
16.06.2022, 10:00

КОВАРНОЕ И УЖАСНОЕ | Жителей Эстонии на участках донимают растения, от которых практически невозможно избавиться

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ФОТО: Ester Vaitmaa | Ekspress Meedia

Сначала я просто проезжала мимо. Когда я заметила это растение и спросила у соседа, что это, он отмахнулся: „А, эстонский бамбук! Давно уже растет тут“. На этом разговор закончился.

Насколько опасно данное растение, я поняла позже, когда в садоводческих группах все чаще стали звучат соболезнования людям, которые посадили эту напасть у себя в саду для красоты или получили „в наследство“ при покупке дома. Кстати, в Великобритании наличие этого коварного сорняка на участке сразу же снижает стоимость недвижимости на 20%. Что же это за растение, избавиться от которого можно только заказав экскаватор и подождав три года?

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