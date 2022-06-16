КОВАРНОЕ И УЖАСНОЕ | Жителей Эстонии на участках донимают растения, от которых практически невозможно избавиться

Сначала я просто проезжала мимо. Когда я заметила это растение и спросила у соседа, что это, он отмахнулся: „А, эстонский бамбук! Давно уже растет тут“. На этом разговор закончился.

Насколько опасно данное растение, я поняла позже, когда в садоводческих группах все чаще стали звучат соболезнования людям, которые посадили эту напасть у себя в саду для красоты или получили „в наследство“ при покупке дома. Кстати, в Великобритании наличие этого коварного сорняка на участке сразу же снижает стоимость недвижимости на 20%. Что же это за растение, избавиться от которого можно только заказав экскаватор и подождав три года?