Домашнее производство солнечной электроэнергии можно запустить с осени, но окупаемости придется ждать годами

Каждую неделю заявки на присоединение к Elektrilevi подают более 258 производителей электроэнергии. Многие из них являются микропроизводителями, солнечными электростанциями, которые желают производить электроэнергию в основном для собственного дома или бизнеса. Мы собрали всю полезную информацию, необходимую вам для установки собственной солнечной станции.