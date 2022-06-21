21.06.2022, 08:00
Домашнее производство солнечной электроэнергии можно запустить с осени, но окупаемости придется ждать годами
ФОТО: | Erakogu
В Эстонии наблюдается бум установки солнечных батарей, так как это самый распространенный способ уменьшить счета за электроэнергию.
Каждую неделю заявки на присоединение к Elektrilevi подают более 258 производителей электроэнергии. Многие из них являются микропроизводителями, солнечными электростанциями, которые желают производить электроэнергию в основном для собственного дома или бизнеса. Мы собрали всю полезную информацию, необходимую вам для установки собственной солнечной станции.