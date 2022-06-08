ЕС назвал дату перехода на единый порт зарядки: Apple придется отказаться от порта Lightning

Представители Европарламента и Совета Европы предварительно согласовали директиву о радиооборудовании. На практике это значит, что ЕС еще на шаг приблизился к введению единого стандарта портов для зарядки ноутбуков, телефонов, планшетов и других устройств.

Новый стандарт хотят ввести к осени 2024 года.

Речь о том, чтобы стандартизировать порты, идет в Европе давно. Регуляторы считают, что это поможет значительно сократить количество электронных отходов. Сильнее всех этой инициативе противостояла американская Apple, чьи зарядки для "айфонов" стоят дороже большинства зарядок Type-C.

В американской компании Би-би-си во вторник сказали, что не могут прокомментировать договоренность между европейскими структурами. Ранее в Apple говорили, что переход на единый порт будет "душить инновации".

Исключением будут самые маленькие устройства, такие как часы или браслеты FitBit. Также в Европе хотят стандартизировать скорость зарядки, чтобы устройства могли быстро заряжаться по любому кабелю.