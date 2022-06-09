Дизайнер интерьеров рассказывает, как создать дома хороший офисный уголок, который еще и красиво смотрится

Если первые домашние офисы возникали спонтанно и исходя из возможностей, то сейчас многие работники уже обустроили у себя дома уголок для работы. Дизайнер интерьеров Мерли Мийдо делится советами о том, как оформить удобный домашний офис таким образом, чтобы он был практичным и эстетичным.



В первую очередь при обустройстве домашнего офиса нужно подумать о том, что будет требоваться для работы у себя дома. Достаточно ли вокруг рабочего стола места для хранения? Нужно ли дополнить компьютер другими вспомогательными средствами, такими как отдельный монитор или принтер?



„Если вам требуется много места для хранения, то под столом следует обустроить боксы с ящиками, а на стены при необходимости повесить полки. При тщательном планировании для вспомогательных средств всегда стоит найти место, скрытое в шкафу или под столом, так как более чистый конечный результат визуально способствует как более красивому интерьеру, так и способности к концентрации, – объяснила Мийдо. – Стол с регулируемой высотой или отдельный компьютерный монитор должен быть в каждом домашнем офисе, потому что большой и четкий экран, находящийся на уровне глаз, утомляет значительно меньше, чем маленький. Я использую умный монитор Samsung M8, который по сути является гибридом монитора и телевизора, а также отлично подходит даже для небольшого жилья“.



По словам Мийдо, планировать домашний офис в квартире или доме нужно в месте, в котором жильцы занимаются бытовыми делами не слишком часто. Домашняя среда для отдыха и рабочая среда обязательно должны быть отделены друг от друга, обеспечивая необходимую для отдыха смену обстановки.



„По возможности в комнате должна быть дверь, позволяющая как спокойно работать, так и закрыть комнату после завершения рабочего дня. Если такая возможность отсутствует, можно отделить офисный уголок небольшой перегородкой, шторой или практичной полкой, что поможет ограничить рабочую зону. Такие варианты обойдутся не особо дорого“, – рассказала Мийдо.



Еще одним аспектом, который в домашнем офисе зачастую остается без внимания, является наличие света. Зачастую люди работают у себя дома с использованием экранов, в связи с чем окна нередко затемняют, чтобы улучшить видимость на мониторе. Тем не менее, в домашнем офисе следует обеспечить как можно больше естественного света, и по возможности обустроить рабочую зону вблизи окна.



„Если из окна в помещение проникает мало света, то на стенах в качестве декоративного элемента можно использовать зеркала, которые помогают лучше рассеивать свет по комнате, делая ее более светлой и просторной. Кроме того, в каждом домашнем офисе должна быть хорошая и качественная лампа дневного света, – рассказала Мийдо. – У качественных компьютерных мониторов, таких как, например, Samsung M8, имеется собственный датчик света, который настраивает яркость экрана в соответствии с освещенностью комнаты, обеспечивая лучше читаемую и берегущую глаза картинку даже при очень ярком дневном свете“.



Помимо технических моментов не стоит забывать и об эстетической и вдохновляющей обстановке рабочего стола и окружения. Рабочая среда всегда должна способствовать работе, и поэтому человек должен использовать на своем рабочем столе или на окружающих рабочее место стенах приятные для себя элементы. Это могут быть вдохновляющие цитаты, фотографии близких, или же просто приятные предметы искусства или красивые декоративные элементы в углу стола.



„Со всем этим следует придерживаться принципа „лучше меньше, да лучше“, так как слишком большое количество вещей на рабочем столе зачастую может создавать впечатление беспорядка, что способно отразиться и на самой работе, – прокомментировала Мийдо. – Кроме того, жизни каждой комнате придает зеленое растение. Поэтому, в хорошем домашнем офисе нужно обязательно найти место для зелени, пусть даже в лице одного пышного зеленого растения“.