5 ошибок, которые лучше не допускать при оформлении малогабаритки
Обустройство маленькой квартиры всегда сопряжено с массой хлопот. Важно не проколоться в мелочах, иначе есть риск создать некомфортную обстановку. Дизайнер Виктория Пашинская поделилась с INMYROOM пятью распространенными ошибками при оформлении малогабаритки и рассказала, как их избежать.
1. Использование темных тонов
Стены могут быть темного оттенка только при условии размещения светлой мебели. В противном случае помещение станет слишком мрачным. А еще лучше использовать цвета потемнее лишь в некоторых зонах — это поможет сыграть на контрасте.
2. Обои с мелким или крупным рисунком на всех стенах
Стены, полностью оклеенные обоями с микроскопическим или гигантским принтом, выглядят нелепо. Рекомендуется украсить ими лишь какую-то часть стены. Для зрительного расширения комнаты стену напротив окна или перпендикулярную ему можно выложить зеркальной плиткой с фацетом.
3. Массивная мебель и шкафы с глухими фасадами
Громоздкая мебель только сузит пространство жилого помещения, поэтому выбирать нужно предметы светлых оттенков. Кроме того, выгодно будут смотреться открытые системы хранения и мебель с прозрачными дверцами из стекла.
4. Чересчур много мебели
Для малогабаритки подойдет многофункциональная мебель — тогда комната не будет загромождена всем подряд. Так, вместо кровати и дивана можно приобрести раскладной диван, чтобы сэкономить место.
5. Мелкие аксессуары по всей квартире
Интерьер малогабаритки очень легко захламить всякой мелочевкой. Именно поэтому шторы и ковры лучше выбрать однотонные.