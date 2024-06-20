Пять ошибок, которые лучше не допускать при оформлении малогабаритки

1. Использование темных тонов

Стены могут быть темного оттенка только при условии размещения светлой мебели. В противном случае помещение станет слишком мрачным. А еще лучше использовать цвета потемнее лишь в некоторых зонах — это поможет сыграть на контрасте.

2. Обои с мелким или крупным рисунком на всех стенах

Стены, полностью оклеенные обоями с микроскопическим или гигантским принтом, выглядят нелепо. Рекомендуется украсить ими лишь какую-то часть стены. Для зрительного расширения комнаты стену напротив окна или перпендикулярную ему можно выложить зеркальной плиткой с фацетом.

3. Массивная мебель и шкафы с глухими фасадами

Громоздкая мебель только сузит пространство жилого помещения, поэтому выбирать нужно предметы светлых оттенков. Кроме того, выгодно будут смотреться открытые системы хранения и мебель с прозрачными дверцами из стекла.

4. Чересчур много мебели

Для малогабаритки подойдет многофункциональная мебель — тогда комната не будет загромождена всем подряд. Так, вместо кровати и дивана можно приобрести раскладной диван, чтобы сэкономить место.

5. Мелкие аксессуары по всей квартире

Интерьер малогабаритки очень легко захламить всякой мелочевкой. Именно поэтому шторы и ковры лучше выбрать однотонные.