Где и как хранить обувь: идеи для гардеробной и прихожей
„В большой семье ботинки не раскидывай!“ Иначе ступить будет некуда. Но даже у тех, кто живет один, обувь нередко загромождает прихожую. РБК разбирается вместе с экспертом, как этого избежать.
Как подготовить обувь к хранению
Сколько бы пар обуви ни было у владельца, их периодически необходимо перебирать. Соблюдая основные правила хранения, можно не только продлить жизнь обуви, но и упростить выбор нужной пары перед выходом из дома.
Разбор
Имеет смысл взять в привычку сортировать обувь независимо от времени года. За три летних месяца в прихожей часто скапливаются туфли и кроссовки, которые уже не надеваются. Одни разносились или надоели, другие, особенно детские, стали малы, третьи не оправдали ожиданий в носке, поэтому лежат без дела. Важно сортировать обувь каждого члена семьи по отдельности. Так наиболее очевидно, что стало лишним, а чего не хватает. Дальше уже можно планировать, что докупить при следующем походе в магазин. Обувь, которую не надевают, можно привести в порядок, продать или отдать.
Сортировка
Зимние сапоги явно не нужны на коврике у двери в жаркое время года, а босоножки — в снегопад. Со сменой сезона имеет смысл, не затягивая, вымыть и убрать лишние пары. Чтобы не захламлять обувницу и шкаф в маленькой прихожей, сезонную обувь убирают в гардеробную или на антресоль. Можно хранить ее и в гараже или на складе.
Уход
Чтобы обувь служила дольше, обязательно нужно учитывать сезонность при эксплуатации. Новые пары стоит защищать перед выходом и проводить уход регулярно. Стоит подобрать соответствующие материалу и условиям средства: губки, кремы и защитные спреи. Сушить обувь рекомендуется не на батарее, а при комнатной температуре и с помощью специальных устройств. Важно регулярно протирать поверхность губкой или влажной тряпкой; некоторые виды обуви, например кроссовки, можно стирать в машине на соответствующем режиме.
Как выбрать место для хранения обуви
Большая часть обуви хранится в коридоре, невостребованная сезонная — в шкафах других комнат. Вот рабочие варианты:
В гардеробной
При создании шкафа надо учитывать наполнение: полки и корзины для обуви можно расположить в основных отсеках или выделить для них место в верхнем ярусе.
Выдвижные ящики. Узкие обувные отсеки небольшой высоты позволяют хранить большое количество обуви в несколько рядов друг над другом. Можно выбрать ящики с прозрачной лицевой вставкой; так будет видно, что хранится внутри. Отличная идея для сухой летней обуви, которую меняют несколько раз на дню, — складывать ее в корзины не попарно, а всю вместе. Этот вариант подходит для большого количества детских ботинок, разнообразных сандалий и кед, которые часто стоят в коридоре. Каждую коробку или корзину можно подписать именем владельца, а затем убрать их под скамейку и доставать по необходимости. Так значительно сэкономится место в коридоре, при этом вся нужная обувь будет под рукой.
Полки. Некоторые полки складываются гармошкой, чтобы уместить максимальное количество пар обуви. Ее можно хранить и на открытых полках, но тогда потребуется частый уход из-за постоянного скопления пыли.
Модуль. Вставки позволяют собирать ботинки и туфли по парам, чтобы быстро находить нужные. Производители также предлагают подвесные модули с карманами для хранения. Их можно повесить на дверце или внутренней задней стенке шкафа. Грамотно организовать пространство поможет внимание к привычкам жильцов. Правила хранения очень индивидуальны: кому-то хватит одних ботинок, чтобы ходить на работу, другим нужны кроссовки для утренних пробежек, несколько пар туфель на выход и сапоги для прогулок с собакой. Необходимо предусмотреть места для хранения сменной обуви или роликовых коньков с защитными аксессуарами. Идеальным решением будет распределить секции в шкафу и обувнице для каждого члена семьи, чтобы пары не терялись, или, например, спрятать полки под банкетку, если кто-то из жильцов предпочитает переобуваться сидя.
В коридоре
Место для хранения обуви стоит учитывать еще при ремонте и создании дизайн-проекта. Помимо членов семьи, рассчитывайте на возможных гостей, чтобы каждому приходящему не нужно было перепрыгивать через обувные баррикады. Присмотритесь к следующим вариантам:
Обувница. Эта мебель бывает разных размеров: от совсем миниатюрных на четыре — шесть пар до целых отсеков или одного большого шкафа на несколько десятков. Ее удобство — в возможности скрыть обувь из поля зрения за дверьми или створками с направляющим механизмом. Если не получается подобрать шкафы из предложенных в магазинах, а на заказ их делать дорого, можно смастерить стеллаж своими руками. Для этого понадобится минимум инструментов и материалов. Самый простой вариант — мебель из палет, которая отлично впишется в современный интерьер. Обувницу можно покрасить в любой цвет или оставить поверхность необработанной. Помимо дизайна, можно варьировать число полок — от двух-трех до самого потолка.
Системы хранения. Необязательно загромождать пространство закрытыми шкафами, иногда лучше подобрать стеллаж. На открытых полках удобно хранить домашнюю и повседневную обувь. Гостевые тапочки лучше складывать в отдельную секцию шкафа или подвесной кофр — они требуются не так часто. Многое зависит от количества проживающих в квартире. Стандартные стеллажи и обувницы на 8–12 пар редко подходят большим семьям, поэтому стоит присмотреться к оригинальным вариантам. Например, производители современной мебели предлагают открытые обувницы с секциями до потолка. В глубине каждой ячейки поместятся и детские, и взрослые ботинки. Но при этом высокие ботфорты придется складывать, поэтому решите заранее, как вы будете хранить такую обувь. Туфли, кеды и босоножки можно вешать прямо на стену, если подобрать оригинальные крючки. Но эти пары обязательно должны быть чистыми.
Аксессуары. Резиновый коврик у двери (есть модели с бортиками) подойдет для уличной обуви, особенно в дождливые дни. Не лишним будет предусмотреть ящик для средств по уходу за обувью: щеток, губок, ткани, спреев и кремов. В большинстве случаев принято убирать чистые пары, оставляя на коврике у входной двери те, в которых вы ходите. Но при большом количестве людей в квартире в прихожей образуется беспорядок, особенно в демисезонные периоды, когда с утра нужны резиновые сапоги, в обед кроссовки, а вечером ботильоны. Хороший вариант — выдвижная полка с поддоном. Дно можно выстелить мягкой тканью, которая впитывает влагу. Важно не забывать просушивать обувь и протирать полку раз в несколько дней.
В чем хранить обувь
Чтобы не загромождать пространство однотипными коробками и пакетами, в которых трудно ориентироваться, можно приобрести несколько аксессуаров для хранения:
Чехлы и экомешки. Тканевые аксессуары позволяют аккуратно хранить нужные пары обуви. Можно классифицировать их по цветам для разных членов семьи или по сезонному критерию.
Контейнеры. Особой популярностью пользуются прозрачные ящики. Они защищают обувь, помогают компактно складывать пары друг на друга и при этом легко находить нужные сапоги.
Органайзеры. Могут быть выполнены как ящики с несколькими отсеками или подвесные кофры. Важно не только аккуратно убирать обувь, которая не подходит по сезону, но и ориентироваться среди коробок. Как вариант — можно купить полностью прозрачные кофры или коробки с окошками, в которых видно содержимое. Если замена коробок не входит в планы, помогут стикеры с описанием (например, „осень, черные полуботинки, N“). Так хозяевам не придется вспоминать, что где хранится, спустя полгода. Для сапог нужны специальные держатели; кожаные туфли лучше убирать с колодками или набивая бумагой. Обувь из любого материала нужно проветривать и защищать от влаги.
Комментарий эксперта
С точки зрения функционала обувь можно поделить на несколько видов:
красивая или брендовая. Обычно это женские туфли на шпильках, как у героинь „Секса в большом городе“;
сезонная, которая носится здесь и сейчас. Она не всегда чистая, не всегда аккуратно стоит, ее много у входа;
несезонная, которая носится в другое время года;
для определенных задач: для спорта, танцев, дачи.
С красивой обувью все просто: для хранения подойдет узкий и высокий шкаф со стеклянной дверцей. Хорошо, когда красивые туфли спрятаны от пыли и не мешают доставать что-то другое.
Для повседневной обуви хорошо иметь небольшую скамейку с полкой или полку для обуви — это простое и красивое решение. Я не советую мебель с металлическими прутьями, в них все время застревают каблуки и шнурки. Эстетично смотрятся полки из ДСП, но на них многие боятся что-то ставить из-за грязи и влаги. В этом случае я предлагаю использовать специальные резиновые лотки и коврики. Рядом или внутри полки можно предусмотреть розетки для подключения сушки для ботинок.
Обувницы бывают неглубокие, но высокие и, например, с зеркалами. Внутренняя система может оказаться неудобной, в нее не всегда помещается мужская обувь больших размеров. Если делать комоды на заказ, вместо ящиков лучше использовать металлические корзины. Лайфхак: такие комоды можно заказать в компаниях, которые производят кухни.
Для хранения сезонной обуви используйте пластиковые корзины с крышками одинакового размера и цвета, которые можно подписать. Если гардеробная система открытая, они красиво в нее впишутся. Главное — предусмотреть полки.Обувь для спорта и хобби лучше хранить там же, где и всю остальную экипировку. Это поможет не потерять и не испортить ее при неправильном хранении. Так, пуанты не стоит хранить вместе с грязными детскими резиновыми сапогами.
Обувь для хобби лучше класть в чехлы, так будет удобнее доставать ее и сразу брать с собой. Желательно не хранить обувь всех членов семьи в одном месте. Пусть у каждого будет своя полка или часть полки и резиновый коврик. Это выглядит эстетично и к тому же очень удобно — обувь сразу распределена по размерам.