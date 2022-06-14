Где и как хранить обувь: идеи для гардеробной и прихожей

Обувница. Эта мебель бывает разных размеров: от совсем миниатюрных на четыре — шесть пар до целых отсеков или одного большого шкафа на несколько десятков. Ее удобство — в возможности скрыть обувь из поля зрения за дверьми или створками с направляющим механизмом. Если не получается подобрать шкафы из предложенных в магазинах, а на заказ их делать дорого, можно смастерить стеллаж своими руками. Для этого понадобится минимум инструментов и материалов. Самый простой вариант — мебель из палет, которая отлично впишется в современный интерьер. Обувницу можно покрасить в любой цвет или оставить поверхность необработанной. Помимо дизайна, можно варьировать число полок — от двух-трех до самого потолка.

Системы хранения. Необязательно загромождать пространство закрытыми шкафами, иногда лучше подобрать стеллаж. На открытых полках удобно хранить домашнюю и повседневную обувь. Гостевые тапочки лучше складывать в отдельную секцию шкафа или подвесной кофр — они требуются не так часто. Многое зависит от количества проживающих в квартире. Стандартные стеллажи и обувницы на 8–12 пар редко подходят большим семьям, поэтому стоит присмотреться к оригинальным вариантам. Например, производители современной мебели предлагают открытые обувницы с секциями до потолка. В глубине каждой ячейки поместятся и детские, и взрослые ботинки. Но при этом высокие ботфорты придется складывать, поэтому решите заранее, как вы будете хранить такую обувь. Туфли, кеды и босоножки можно вешать прямо на стену, если подобрать оригинальные крючки. Но эти пары обязательно должны быть чистыми.