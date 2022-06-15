ФОТО | Старейший эстонский бренд дизайнерской мебели изменил направление и начал производить офисную мебель

По словам Йоонатана Винкеля, руководителя семейного предприятия Softrend, которое в этом году отмечает своё 25-летие, предприятие больше известно жителям Эстонии как производитель домашней мебели и диванов, и работа в этом направлении будет продолжена, но теперь много внимания будет уделяться развитию и производству офисной мебели.

„Подготовку к производству офисной мебели мы начали шесть лет назад с участием местных и зарубежных дизайнеров, сейчас в серийном производстве около десятка различных групп продуктов. Мы уже несколько лет в основном экспортируем офисную мебель из Эстонии. Сейчас мы сделали новый ход в том, что касается офисной мебели, — расширили производство и больше уделили внимания развитию, увеличили команду и вышли на рынок с совершенно отдельным брендом Intuit by Softrend“, — сказал Винкель.

„На офисную мебель уже сейчас приходится более трети всего оборота, и в ближайшие три года объем её производства должен превысить объёмы производства мебели для дома. Мы также постепенно пересматриваем нашу бизнес-модель — если до сих пор мы осуществляли продажу почти в 40 странах через реселлеров, то с Intuit мы хотим выйти на наших конечных клиентов напрямую посредством интернет-магазина“, — сказал Винкель.

„Мы видим как в Эстонии, так и во всём мире, тенденцию возвращения работников в свои офисы после окончания пандемии. Социализация и командная работа важны как для компаний, так и для самих сотрудников, но для того, чтобы побудить людей вернуться на рабочие места и быть желанными работодателями, надо чтобы старые офисы были адаптированы к изменившимся ожиданиям, поэтому мы прогнозируем настоящий бум в области офисной мебели“, — сказал Винкель.