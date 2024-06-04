СОВЕТЫ | Как превратить маленький балкон в летнюю гостиную
Кто бы не хотел летом наслаждаться отдыхом на просторной террасе? К сожалению, на балконах многоквартирных домов особо не разгуляешься – их площадь, как правило, составляет от двух до шести метров. Дизайнер интерьера K-rauta Гетрин Руут поделилась советами, которые помогут превратить маленький балкон в настоящий летний оазис, не требуя от вас особых усилий и значительных денежных вложений.
Живая стена
Стены на балконах обычно являются пространством, которое никак не используется. Если у квартирного товарищества возражений нет, торцевые стены можно обшить вагонкой, оставив между досками небольшие промежутки, чтобы при помощи крючков подвешивать цветочные горшки и ящики. Так вы сможете создать живую стену и выращивать цветы, зелень и даже ягоды. Только не забывайте, что растениям будет требоваться регулярный полив и они не должны весь день находиться под палящим солнцем. Если для возведения живой стены есть какие-то препятствия, альтернативой может стать практичный стеллаж-лестница – его можно установить у торцевой стены и точно так же закрепить на нем цветочные горшки или небольшие ящики.
Свисающая с потолка клубника
У большинства квартирных балконов есть потолок, который обычно никак не используется и ничем не украшается. При желании можно оживить пространство, обшив его вагонкой. Если же это не разрешено, в потолке можно закрепить крючки, подвесив на них ампельные цветы или клубнику, а может даже световую гирлянду.
Ковер на полу
Общая беда многих балконов – холодный неуютный пол. Исправить это легко при помощи террасной плитки, которая укладывается на манер пазла. Идеальным напольным покрытием для балкона также станет влагостойкий коврик – лишь бы он соответствовал вашему вкусу.
Буйство цвета
Если позволяет движение солнца, на балконе можно установить и цветочные ящики, и разного размера цветочные горшки (их расположите на разных уровнях). Цветочные ящики можно закрепить на перилах так, чтобы они находились внутри или снаружи балкона – как вам угодно. В целом можно сказать, что есть одно универсальное правило – даже если на балкон больше ничего не помещается, то цветов много не бывает. Для того, чтобы цветущий балкон радовал как можно дольше, следует выбирать цветы в зависимости от того, как расположен балкон относительно сторон света, ведь каким-то из них нужно много солнца, а какие-то любят тень. Предпочтение при этом лучше отдавать менее капризным цветам, которые не требуют открытого грунта и согласны расти в горшке – это, например, анютины глазки, лобелии, бегонии, петунии и пеларгонии.
Ограда из растений
Есть люди, которых не беспокоит, что прохожие или жильцы дома напротив могут заглянуть к ним на балкон, но многие обладатели балконов с просматривающимися насквозь ограждениями стараются защититься от посторонних взглядов дополнительным тростниковым забором. Гораздо более стильно балкон будет выглядеть, если поставить у перил горшки или узкие ящики с декоративными злаками разной высоты – такие растения быстро растут, приятно выглядят и в некоторой степени защищают от солнца. Не нравятся злаки – посадите другие высокие растения. В некоторых случаях для того, чтобы защитить от посторонних взглядов, достаточно даже одного куста или дерева в горшке.
Миниатюрная мебель
Если балкон маленький, доступный ассортимент мебели существенно сокращается. Складные стулья и складной стол поместятся даже на большинстве узких балконов, а при необходимости их можно просто сложить и прислонить к стене. Если же в вашем распоряжении балкон шириной от полутора метров, можно смастерить скамью подходящего размера, поставив ее вдоль узкой стороны балкона и превратив в уютный диванчик при помощи подушек и пледов. Вместо скамьи можете также использовать сундук с крышкой – его можно будет заодно использовать для хранения лейки и другого садового инвентаря. Узкую скамью полноценной длины можно поставить у балконного ограждения, а напротив, под окном, поставить складной столик. Пространство под скамьей можно использовать для хранения – нужно просто подобрать ящики подходящей высоты. Не забывайте, что материалы для балконной мебели нужно выбирать такие, которые не боятся влаги, и обрабатывать мебель соответствующим образом.
Праздник текстиля
Диванные подушки, пледы, воздушные шторы, скатерть и ковер придадут уюта любому помещению. Если балкон маленький, то вовсе не обязательно использовать все перечисленное, но некоторое количество текстильных элементов не повредит ни в коем случае!
Игра красок
Правила, действующие в помещении, за его пределами становятся абсолютно неактуальны. На балконе вы можете сочетать всевозможные краски и стили – используйте горшки разных цветов, старую и новую мебель, экзотический текстиль. Чем красочнее балкон, тем более летним будет настроение.
Богемная атмосфера
На вершине популярности в оформлении балконов сейчас стиль бохо. Как узнать его? Он выглядит так, словно мебель, растения, текстиль и другие элементы дизайна будто оказались вместе по воле случая. На самом деле для того, чтобы добиться такого эффекта, придется приложить немало усилий, но результат вас не разочарует.