СОВЕТЫ | Как превратить маленький балкон в летнюю гостиную

Живая стена

Стены на балконах обычно являются пространством, которое никак не используется. Если у квартирного товарищества возражений нет, торцевые стены можно обшить вагонкой, оставив между досками небольшие промежутки, чтобы при помощи крючков подвешивать цветочные горшки и ящики. Так вы сможете создать живую стену и выращивать цветы, зелень и даже ягоды. Только не забывайте, что растениям будет требоваться регулярный полив и они не должны весь день находиться под палящим солнцем. Если для возведения живой стены есть какие-то препятствия, альтернативой может стать практичный стеллаж-лестница – его можно установить у торцевой стены и точно так же закрепить на нем цветочные горшки или небольшие ящики.

Свисающая с потолка клубника

У большинства квартирных балконов есть потолок, который обычно никак не используется и ничем не украшается. При желании можно оживить пространство, обшив его вагонкой. Если же это не разрешено, в потолке можно закрепить крючки, подвесив на них ампельные цветы или клубнику, а может даже световую гирлянду.

Ковер на полу

Общая беда многих балконов – холодный неуютный пол. Исправить это легко при помощи террасной плитки, которая укладывается на манер пазла. Идеальным напольным покрытием для балкона также станет влагостойкий коврик – лишь бы он соответствовал вашему вкусу.

Буйство цвета