Планировка современной кухни: 9 важных принципов

Прежде чем отправляться в магазин за гарнитуром и бытовой техникой, определитесь, какие размеры должны быть соблюдены для проходов и дверных проемов, сидящих за столом гостей и комфортного использования бытовой техники.

1. Двери должны быть широкими и свободно открываться

Ширина входных дверей в кухню должна быть не менее 80 см. При этом ничто не должно мешать им свободно открываться.

Российские производители предлагают стандартные размеры дверных полотен: 1900×550 мм, 1900×600 мм, 2000×600 мм, 2000×700 мм, 2000×800 мм, 2000×900 мм. Учитывайте это при выборе самой двери и при расстановке рядом с ней мебели.

2. Все дверцы должны открываться, не задевая друг друга

Свободно открываться должны не только входные двери, но и дверцы шкафчиков и бытовой техники. Поэтому лучше, чтобы они не мешали друг другу.

Например, если поставить холодильник в угол, очень часто он мешает полному открыванию двери. Из-за такого соседства ручка двери может повредить кухонный фасад или бытовую технику. Если нет никакой возможности избежать препятствий, позаботьтесь об ограничителях.

При двурядном расположении кухонной мебели расстояние между рядами должно быть таким, чтобы все дверцы открывались, не задевая друг друга.

3. Оставляйте пространство внутри рабочего треугольника

Расстояние между „высотами треугольника“ — холодильником, мойкой и варочной поверхностью — не должно быть менее 1,2 м или более 2,7 м.

4. Не разделяйте рабочую поверхность

Рабочая поверхность — кухонная столешница — не должна пересекаться с большими немобильными шкафами, бытовой техникой и другими предметами. По возможности следует оставить ее единой, а сервант или холодильник установить справа или слева от столешницы.

5. Если кухня проходная, учитывайте это в плане