Планировка современной кухни: 9 важных принципов
National Kitchen & Bath Association выпустила руководство по планированию эргономичной кухни. Декоратор Оксана Пантелеева перевела его и дополнила собственными советами для российских реалий, пишет INMYROOM.
Прежде чем отправляться в магазин за гарнитуром и бытовой техникой, определитесь, какие размеры должны быть соблюдены для проходов и дверных проемов, сидящих за столом гостей и комфортного использования бытовой техники.
1. Двери должны быть широкими и свободно открываться
Ширина входных дверей в кухню должна быть не менее 80 см. При этом ничто не должно мешать им свободно открываться.
Российские производители предлагают стандартные размеры дверных полотен: 1900×550 мм, 1900×600 мм, 2000×600 мм, 2000×700 мм, 2000×800 мм, 2000×900 мм. Учитывайте это при выборе самой двери и при расстановке рядом с ней мебели.
2. Все дверцы должны открываться, не задевая друг друга
Свободно открываться должны не только входные двери, но и дверцы шкафчиков и бытовой техники. Поэтому лучше, чтобы они не мешали друг другу.
Например, если поставить холодильник в угол, очень часто он мешает полному открыванию двери. Из-за такого соседства ручка двери может повредить кухонный фасад или бытовую технику. Если нет никакой возможности избежать препятствий, позаботьтесь об ограничителях.
При двурядном расположении кухонной мебели расстояние между рядами должно быть таким, чтобы все дверцы открывались, не задевая друг друга.
3. Оставляйте пространство внутри рабочего треугольника
Расстояние между „высотами треугольника“ — холодильником, мойкой и варочной поверхностью — не должно быть менее 1,2 м или более 2,7 м.
4. Не разделяйте рабочую поверхность
Рабочая поверхность — кухонная столешница — не должна пересекаться с большими немобильными шкафами, бытовой техникой и другими предметами. По возможности следует оставить ее единой, а сервант или холодильник установить справа или слева от столешницы.
5. Если кухня проходная, учитывайте это в плане
Случается, что кухня — это проход между помещениями или часть гостиной и столовой. Стоит отметить на плане, где будут проходить пути следования людей, и исключить из этого пространства рабочий треугольник. Лучше, если в него не будут попадать те, кто просто проходил мимо.
6. Оставьте пространство для работы
Внутри „рабочего треугольника“ должно оставаться не менее 110 см, если на кухне работает один человек, и не менее 120 см, если обычно вы готовите вдвоем. Не стоит путать рабочее пространство и проход. Столько места необходимо тому, кто готовит, чтобы свободно двигаться и пользоваться приборами и кухонной мебелью.
7. ...и пространство для прохода
Минимальная рекомендованная ширина прохода — 90 см. Но если через кухню проходят две „дорожки“, перпендикулярные друг другу, то для их пересечения рекомендуется оставить 110 см.
8. Оставьте место для прохода возле стола
Если на кухне есть обеденный стол или барная стойка, то для комфортного приема пищи следует оставить перед ними не менее 80 см. Но если за спиной у обедающего проход, то это расстояние увеличивается до 90 см. А чтобы не пришлось протискиваться бочком, лучше оставить для прохода 110 см.
9. У каждого за обеденным столом должно быть свое пространство
Минимальная ширина стола для одного человека — 60 см. Кроме того, предусмотрите место для коленей под столом. Если высота стола 75 см, то нужно минимум 45 см в глубину, если 90 см — то 38 см в глубину, а если 107 см — то 30 см в глубину.