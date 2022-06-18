Спутник розы: 8 лучших цветов-компаньонов для роз в вашем саду

Шалфей

Вертикальные пики декоративного шалфея хорошо гармонируют с округлыми бутонами роз. Шалфей не боится жары и привлекает бабочек. Если вы не можете определиться с сортами шалфея, то смело выбирайте Blue Queen или May Night.

Фенхель

Фенхель замечательно оттеняет розы и придает цветнику текстуры, но при этом почти не занимает места. Желтоватые зонтики цветов привлекают полезных насекомых — пчел, божьих коровок и златоглазок, а также бабочек-парусников.

Полынь

Серебристая полынь превосходно сочетается со статными кустами роз. Особенно хорош сорт Powis Castle— с мелкими листьями и серебристо-голубым отливом. Полынь требует почвы с очень хорошим дренажем, но это же условие любят и розы.

Кореопсис

За устойчивость к болезням и невероятный аромат любители роз готовы мириться с тем фактом, что они цветут только раз в конце весны или начале лета. Но кореопсис помогает клумбе дольше сохраниться цветущей — эти растения цветут по два-три месяца.

Гейхера

Утонченные цветки и листья гейхеры хорошо смотрятся среди кустов роз. У сортов Carmel и Marmalade листья обладают невероятным золотистым и оранжевым оттенком, напоминающим абрикосовую розу, а прохладные лиловые оттенки вроде Blackberry Jam или Velvet Night эффектно контрастирую с зеленой листвой роз.

Рудбекия

Рудбекии — выносливые цветы, которых не пугает глинистая почва или засуха. В последние годы выведено много новых сортов рудбекии, поэтому кроме классических розовых цветов сорта Magnus розы можно дополнить ярко-оранжевыми Hot Papaya или золотистыми Sandy Yellow.

Флоксы

Из роз часто делают букеты, а флоксы добавляют для полноты и текстуры. Метровые флоксы источают приятный аромат и привлекают бабочек. Как и розы, флоксы часто страдают от мучнистой росы, поэтому им нужен достаточный интервал для циркуляции воздуха. Чтобы уменьшить шансы болезни, выбирайте сорт Shortwood с розовыми цветами, который довольно устойчив к мучнистой росе.

Ирис