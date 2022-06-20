Эксперт раскрыл секреты продления службы кухонной техники

Холодильник будет работать дольше, если расположить его не вплотную, а на расстоянии от стен, мебели и соседней техники, отметил эксперт. „Чем дальше холодильник стоит от других предметов, тем быстрее он будет отдавать свое тепло и тем реже придется включаться компрессору“, - пояснил он.

Духовые шкафы лучше включать в конвекционном режиме, так как завод-изготовитель испытывает ресурс прибора именно в нем. „Температуру лучше выбирать стабильно в 180-200 градусов, и не снижать ее резко в процессе нагрева“, - отметил специалист.

Электрические и индукционные поверхности с сенсорной панелью управления нужно беречь от царапин и не ставить непосредственно на сенсоры горячее, напомнил Четвертных. И то и другое, по его словам, со временем приведет к выходу панели управления из строя и ее последующему дорогому ремонту.

„На газовых варочных поверхностях еженедельно нужно очищать конфорки от скопившегося нагара, который со временем приводит к выходу из строя электронных частей прибора: систем поджига и газ-контроля“, - предупредил эксперт.

При условии ежемесячной чистки от жира фильтра вытяжки, она может послужить до 20 лет, подчеркнул он, а если не мыть эти фильтры, то уже через год-полтора жир будет проходить сквозь них и оседать на лопастях мотора. В такой ситуации вытяжка очень быстро потребует замены мотора, на который приходится примерно 60% стоимости прибора.

Продлить срок службы посудомоечной машины поможет постоянный выбор режима с нагревом 50 градусов, указал Четвертных. Дело в том, что нагревательные элементы прибора рассчитаны на определенное количество нагревов, и, чтобы не допустить их преждевременного перегорания, лучше использовать более низкие температуры.

„Также важно не забывать раз в неделю полностью промывать фильтрующую группу машины, а раз в месяц проводить грубую очистку с помощью агрессивной химии, растворяющей внутри прибора жир“, - добавил Четвертных, отметив, что именно жир приводит к выходу из строя помп посудомоечных машин.