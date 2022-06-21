Соседи не дают покоя? Как снизить уровень шума в квартире: 10 лайфхаков

Замените окна

Именно из окон в большинстве своем проникает уличный шум. Поставьте новые стеклопакеты с улучшенной звукоизоляцией — на нее влияет толщина стекол. Для эффективности чередуйте толстые (8 мм) и тонкие (4 мм) стекла.

В старых деревянных окнах тоже можно увеличить звукоизоляционные свойства: для этого замените тонкие стекла на более толстые — 5–6 мм.

Ликвидируйте дверные щели

Если вы узнаете, когда приходят и уходят ваши соседи по шуму на лестничной площадке, пора модернизировать входную дверь.

Щелей в дверном проеме быть не должно. Чтобы дверное полотно прилегало к коробке, используйте резиновые или поролоновые уплотнительные ленты. Одну из них наклейте на саму дверь, а вторую на коробку — получится двойной эффект.

Выберите потолок

Против шумных соседей, живущих сверху, поможет подвесной или натяжной потолок. Он будет подавлять звуки и создаст хорошую акустику в помещении. А в дополнительной звукоизоляции потолка помогут материалы из стекловолокна.

Застеклите балкон

Если у вас открытый балкон, задумайтесь над его остеклением. Этот шаг поднимет шумоизоляцию квартиры на новый уровень. И полезные метры прибавятся: на балконе можно сделать кабинет или лаунж-зону.

Проверьте розетки

Электроточки — один из источников посторонних звуков в квартире. Есть несколько вариантов избавиться от проблем: перенести встроенную розетку в другое место, заменить встроенную розетку на накладную или вложить внутрь гнезда звукоизоляционную пробку из минеральной ваты.

Приобретите бесшумный пылесос

Шумные пылесосы — прошлый век. Новые бесшумные модели уже давно покорили сердца домохозяек. Такое решение идеально для тех, у кого в доме есть маленькие дети или домашние питомцы. Никто не проснется и не испугается громкого звука во время уборки.

Постелите ковер на пол

Пушистый мягкий ковер не только добавит комнате уюта, но еще и поглотит ненужные звуки.

Правильно декорируйте стены