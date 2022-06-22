Будьте бдительны! Умные роботы-газонокосилки могут попадать в очень необычные аварии

„Самый распространенный несчастный случай — это авария: самостоятельно работающую крошечную машину просто не замечают, и гости и даже сами члены семьи нечаянно переезжают косилки. Например, один клиент наехал своим автомобилем на косилку, давая задний ход, и затраты на ремонт составили 2700 евро. Чтобы избежать подобных ситуаций, гостей можно предупредить, что во дворе работает робот, или ограничить зону движения робота так, чтобы у него не было возможности попасть на подъездную дорожку“, — рекомендует Гилден. Также перед запуском автомобиля члены семьи сами должны убедиться, что под машиной не осталась косилка.

Зачастую люди склонны забывать и о том, что косилка не переносит влажности. При дождливой погоде домашнего помощника обязательно стоит относить в комнату, а после сильного дождя следить, чтобы на предусмотренной для него территории не было крупных луж, где машина может застрять. „Зону движения робота обязательно следует ограничить в окрестностях имеющихся в саду крупных водоемов (бассейнов, прудов), чтобы свести к минимуму риск того, что машина упадет в воду и утонет“, — учит страховщик.

Гроза также приносит косилкам много бед. Были случаи, когда перепады тока при грозе выводили их из строя. Во избежание ущерба при риске грозы косилку и зарядную станцию следует отсоединять от сети.

Хотя сезон покоса травы только начался, по словам страховщика, кражи роботов-газонокосилок тоже уже участились. Эти усердные помощники становились добычей воришек как на террасе, так и прямо посреди покоса во дворе. Во избежание краж страховщик рекомендует включать робот, только когда семья дома, а на ночь обязательно относить газонокосилку в гараж или сарай, подальше от чужих взглядов.