Будьте бдительны! Умные роботы-газонокосилки могут попадать в очень необычные аварии
Популярность самостоятельно работающих в саду роботов-газонокосилок стремительно возросла, возросло и количество связанных с ними несчастных случаев. Владельцы еще не научились учитывать все проблемные места, подстерегающие умных домашних помощников в родном саду, поэтому ущерб может достигать нескольких тысяч евро, говорит специалист по продукту страхования имущества Seesam Дагмар Гилден.
„Самый распространенный несчастный случай — это авария: самостоятельно работающую крошечную машину просто не замечают, и гости и даже сами члены семьи нечаянно переезжают косилки. Например, один клиент наехал своим автомобилем на косилку, давая задний ход, и затраты на ремонт составили 2700 евро. Чтобы избежать подобных ситуаций, гостей можно предупредить, что во дворе работает робот, или ограничить зону движения робота так, чтобы у него не было возможности попасть на подъездную дорожку“, — рекомендует Гилден. Также перед запуском автомобиля члены семьи сами должны убедиться, что под машиной не осталась косилка.
Зачастую люди склонны забывать и о том, что косилка не переносит влажности. При дождливой погоде домашнего помощника обязательно стоит относить в комнату, а после сильного дождя следить, чтобы на предусмотренной для него территории не было крупных луж, где машина может застрять. „Зону движения робота обязательно следует ограничить в окрестностях имеющихся в саду крупных водоемов (бассейнов, прудов), чтобы свести к минимуму риск того, что машина упадет в воду и утонет“, — учит страховщик.
Гроза также приносит косилкам много бед. Были случаи, когда перепады тока при грозе выводили их из строя. Во избежание ущерба при риске грозы косилку и зарядную станцию следует отсоединять от сети.
Хотя сезон покоса травы только начался, по словам страховщика, кражи роботов-газонокосилок тоже уже участились. Эти усердные помощники становились добычей воришек как на террасе, так и прямо посреди покоса во дворе. Во избежание краж страховщик рекомендует включать робот, только когда семья дома, а на ночь обязательно относить газонокосилку в гараж или сарай, подальше от чужих взглядов.
Что касается страхования, то умные домашние работники относятся к домашнему имуществу. „Поскольку условия различаются в зависимости от поставщика страхования жилья и страхового покрытия, всегда стоит убедиться, что умные помощники тоже застрахованы“, — добавляет Гилден и напоминает важнейшие нюансы, которые помогут продлить срок службы умного робота.
Мойте, но без высокого давления
Время от времени робота-газонокосилку также стоит чистить, более основательной чистке машину обязательно следует подвергать перед перевозкой на зимнюю квартиру. Газонокосилку ни в коем случае нельзя мыть под высоким давлением! От этого вода может проникнуть через уплотнитель или повредить хрупкие детали косилки. „По словам представителей производителей, для чистки подходят, например, более мягкие щетки, сжатый воздух или простая влажная ткань, которой нужно бережно пройтись по основанию и корпусу машины. Кроме того, можно очистить зарядную станцию“, — советует Гилден.
Полностью зарядите аккумулятор
Когда вы надолго останавливаете газонокосилку, производители рекомендуют полностью зарядить ее аккумулятор. Подобным образом стоит начинать с зарядки аккумулятора и в летний сезон, чтобы вывести машину из спящего режима.
Пройдите обслуживание
Чтобы косилка прослужила долго, раз в год ее необходимо отдавать на обслуживание, где машину проверят и обновят программное обеспечение. „Рекомендуется проводить обслуживание в осенне-зимний период, но на самом деле его с успехом можно провести и в начале весеннего сезона“, — советует Гилден.
Роботы не любят холода
Также следует помнить, что хранить косилку рекомендуется в более теплых помещениях: такие устройства не любят холода и минусовые температуры.