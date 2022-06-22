Эксперт рассказал, что сильнее всего портит мебель

Безопасная эксплуатация мебели зависит от ее материала, отметил эксперт. Так, деревянные предметы в первую очередь необходимо беречь от влаги и перепадов температуры: от их воздействия дерево может разбухать, трескаться и деформироваться. В нашем климате эта проблема особо актуальна при наступлении холодов и включении отопления, уточнил он. „Поэтому такую мебель нельзя ставить близко к отопительным приборам. Температура воздуха в комнате должна поддерживаться в пределах 18-20 градусов, а влажность воздуха - в пределах 55-70%“, - сказал эксперт.

Более дешевая мебель из древесных волокна (МДФ) или стружки (ДСП) не столь чувствительна к перепадам температур и не капризна к уровню влажности воздуха, отметил Шестаков. Однако мочить ее строго не рекомендуется, так как даже оставленный на поверхности мокрый предмет приведет к набуханию материала и порче. „Особенно актуальна эта проблема, если облицовка краев мебели выполнена не качественно, то есть производитель не „закрыл“ края“, - объяснил президент ассоциации.

Также мебель из МДФ и ДСП из-за низкой плотности этих материалов вряд ли переживет более двух раз разборку и повторную сборку. Кроме того, передвигать ее следует только пустой: из-за оставшихся внутри вещей при транспортировке сильно возрастает нагрузка на элементы креплений, что тоже опасно для дальнейшей службы, отметил Шестаков.

Быстро выйти из строя мебель может даже из-за неправильной сборки. Даже если визуально предмет собран корректно, технически это может быть не так, из-за чего подвижные части быстро поломаются. Например, дверцы шкафа очень скоро начнут провисать под собственным весом и станут цепляться друг за друга при открывании, добавил специалист.