Попадают ли аллергены и вирусы обратно в воздух во время уборки? Важное напоминание в сезон аллергии

При уборке дома мы хотим, чтобы комнаты были чище, в том числе важно, чтобы пыль, которая в воздухе и на поверхностях, шерсть животных и вирусные частицы были убраны тоже. Эксперт даёт советы о том, что важно при выборе оборудования для эффективной уборки дома. А именно, довольно распространён миф о том, что пылесос выбрасывает часть всасываемой пыли обратно в помещение, а значит, пыль и вирусные частицы при уборке распространяются ещё лучше. На самом деле это не относится к большинству современных бытовых приборов, и уборка с помощью пылесоса точно не ухудшит качество воздуха в помещении. Тем не менее, есть вещи, на которые следует обратить внимание при выборе пылесоса ради обеспечения лучшего качества воздуха.

Против аллергенов помогает правильный фильтр

По словам Риво Толли, представителя Sencor Eesti и члена правления Greentek Hulgikaubanduse OÜ, в большей мере важную роль в улучшении качества воздуха и эффективной уборке играет выбор бытовой техники в соответствии с потребностями. „Если в домохозяйстве есть аллергики или маленькие дети, более чувствительные к вирусам и аллергенам, это следует учитывать при выборе подходящего бытового прибора. Хотя хорошая система фильтрации важна всегда, для чувствительных организмов она имеет особое значение. Для достижения лучшего результата всегда следует следить за тем, чтобы у выбранного пылесоса был фильтр HEPA (High Effiency Particulate Air), что может обеспечить высочайшую эффективность фильтрации во время уборки“, – объяснил Толли. Он добавил, что таким образом машина также удаляет во время фильтрации мелкие частицы, такие как пыльца, поэтому она не возвращается обратно в оборот с выходящим воздухом. Кроме того, тем, кто более чувствителен к аллергенам, рекомендуется использовать комнатный очиститель воздуха, который также чаще всего оснащён HEPA-фильтрами. „Очиститель воздуха постоянно фильтрует воздух в помещении, удаляя даже мельчайшие частицы, такие как раздражающая пыльца и вирусы“, – добавил Толли.