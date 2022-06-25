Техника впрок: будет ли дорожать бытовая техника и стоит ли заранее ее покупать

о мнению разных аналитиков, в ближайший год легче нам не станет. Цены продолжат подниматься, зарплаты за ними поспевать не будут.

„Мне бы очень хотелось сказать, что надо только зиму пережить да весну продержаться, но, к сожалению, все придет в „новую норму“ только к 2024–2025 году, так что два-три тяжелых года нас ждут“, – говорит Рон Лувищук, финансовый эксперт.

Он отмечает, что на нас сейчас один за другим идут кризисы – ковид, логистический кризис, финансовый кризис, война в Украине, политический кризис в парламенте и правительстве, энергетический кризис, продовольственный кризис (уже на подходе), высокая инфляция.

Справиться со всеми этими проблемами сразу не получается ни у правительства, ни у рядовых жителей. И это способствует продолжению роста цен, в том числе и на бытовую технику.

„Как и в других областях, рост цен заметен в секторе бытовой техники. Но, конечно, цены изменятся не в один момент. Изменения зависят от категории товара, производителя и даже от конкретного товара – чем больше на него спрос и чем больше затруднено производства, тем вероятнее, что поднимется цена новой партии. К сожалению, мы не можем прогнозировать, когда и насколько вырастет стоимость разных товаров. Но, анализируя рынок, можно сказать, что подорожание рано или поздно затронет все категории товара“, – говорит Кристьян Терасе, директор по маркетингу Euronics.

Он замечает, что последствия коронакризиса до сих пор не дают оклематься сектору бытовой электроники. Пандемия вывела из колеи налаженные связи между производственной мощностью заводов и спросом. Выросли затраты на сырье, транспорт и производство, что в итоге влияет на конечную стоимость.