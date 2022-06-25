Пять сорняков, указывающих на проблемы с почвой в вашем саду

Портал Houzz пишет, что, например, клевер является популярным источником пчелиного нектара, а кизил привлекает ос, мух и божьих коровок, которые охотятся на садовых вредителей, таких как тля. И каким бы необычным это ни казалось, сорняки могут свидетельствовать о проблемах с почвой.

Клевер

Портал утверждает, что большое количество сорняков из семейства мотыльковых, такие как клевер и люцерна, говорит о том, что почва бедна азотом и нормальный урожай овощей и фруктов вы не получите. Обычно клевер разрастается островками. Там, где земля особенно истощена, его больше всего.

Восстановить оптимальный уровень азота поможет раствор нашатырного спирта, разведенного в соотношении: 50 г вещества на 10 л воды.

Одуванчики

В свою очередь, сорняки с глубокими стерневыми корнями, такие как одуванчики, часто встречаются в уплотненной почве, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что почва может нуждаться в аэрации. Кроме того, наличие в огороде одуванчиков может говорить о том, то почва кислая и в ней в избытке содержится калий. А вот кальция в этой почвосмеси очень мало.

Для восполнения этого микроэлемента достаточно провести работу с землей. Участок следует пропалывать ранней весной, до зацветания одуванчиков. Прополка потребует немало времени. Ведь для борьбы со стержневым корнем, придется каждый росток удалять отдельно.

Подорожник

Это всем известное растение – большой любитель кислой среды. Почвы, которым отдает предпочтение подорожник, содержат повышенную кислотность. Зачастую ее состав можно охарактеризовать как супесчаный или суглинистый с пониженной аэрацией.

Борьба с сорняком заключается в подрезании его розетки. А в почву, на которой он растет, потребуется внести раскислитель и любые вещества, улучшающие ее структурный состав. Для лучшего воздухообмена полезно периодически прокалывать землю вилами.

Чертополох

Если у вас на огороде поселился этот сорняк, то знайте – у вас жирная, но твердая почва. Обнаружив на своем огороде „колючки“, следует поработать над структурой почвы.