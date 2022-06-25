Пять сорняков, указывающих на проблемы с почвой в вашем саду
Прополка — это бесконечная работа, которую одни считают медитативным процессом, а другие — самой неприятной сезонной работой в саду. И хотя сорняки являются одной из причин, снижающих урожайность фруктов и овощей, они также могут помочь выявить проблемы с почвой и стать источником пищи для опылителей, пишет Delfi Dom Sad.
Портал Houzz пишет, что, например, клевер является популярным источником пчелиного нектара, а кизил привлекает ос, мух и божьих коровок, которые охотятся на садовых вредителей, таких как тля. И каким бы необычным это ни казалось, сорняки могут свидетельствовать о проблемах с почвой.
Клевер
Портал утверждает, что большое количество сорняков из семейства мотыльковых, такие как клевер и люцерна, говорит о том, что почва бедна азотом и нормальный урожай овощей и фруктов вы не получите. Обычно клевер разрастается островками. Там, где земля особенно истощена, его больше всего.
Восстановить оптимальный уровень азота поможет раствор нашатырного спирта, разведенного в соотношении: 50 г вещества на 10 л воды.
Одуванчики
В свою очередь, сорняки с глубокими стерневыми корнями, такие как одуванчики, часто встречаются в уплотненной почве, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что почва может нуждаться в аэрации. Кроме того, наличие в огороде одуванчиков может говорить о том, то почва кислая и в ней в избытке содержится калий. А вот кальция в этой почвосмеси очень мало.
Для восполнения этого микроэлемента достаточно провести работу с землей. Участок следует пропалывать ранней весной, до зацветания одуванчиков. Прополка потребует немало времени. Ведь для борьбы со стержневым корнем, придется каждый росток удалять отдельно.
Подорожник
Это всем известное растение – большой любитель кислой среды. Почвы, которым отдает предпочтение подорожник, содержат повышенную кислотность. Зачастую ее состав можно охарактеризовать как супесчаный или суглинистый с пониженной аэрацией.
Борьба с сорняком заключается в подрезании его розетки. А в почву, на которой он растет, потребуется внести раскислитель и любые вещества, улучшающие ее структурный состав. Для лучшего воздухообмена полезно периодически прокалывать землю вилами.
Чертополох
Если у вас на огороде поселился этот сорняк, то знайте – у вас жирная, но твердая почва. Обнаружив на своем огороде „колючки“, следует поработать над структурой почвы.
Высокая жирность не является серьезной проблемой. Она нейтрализуется содовым раствором. Сделать грунт мягким помогут сидераты, песок, опилки и компост.
Хвощ
Хвощ может указывать сразу на несколько проблем с почвой. Во-первых, она, скорее всего, кислая или слабокислая, а, во-вторых, она указывает на близкое залегание грунтовых вод или на переувлажненность почвенного слоя. Если сорняк растет сплошным ковром, то почва заболочена — пора создавать дренажную систему для осушения участка.
Самый же простой способ изменить кислотность почвы – провести ее известкование. Также на участке имеет смысл посеять сидераты, они быстро разрастаются и создают тень, которую хвощ не любит.
Хотя сорняки могут многое рассказать о „здоровье“ сада, их следует ограничивать, особенно в огородах, где они могут легко вытеснить съедобные культуры.
Как найти оптимальное место для растения при помощи сорняков?
Отдельно растущие сорняки естественно не могут служить надежным индикатором типа почвы. Но в то же время и они полезны. В частности, они могут указать оптимальное место для того или иного растения. На земле с бодряком будут уместными флоксы метельчатые. Хвощ укажет на рациональность ирисов сибирских. Земля с крапивой подходит для бобовника, снытью – медуницы.
Выкопав одуванчик лекарственный, вы освободите идеальное место для дельфиниума. Горчицу полевую правильно будет заменить зверобоем, подорожник — котовником, лихнисом, подмаренник цепкий — хризантемами, васильками.
Как видите, определение сорняков, преобладающих на участке, дает возможность без каких-либо анализов быстро определить состав грунта и соответственно его плодородие. Достаточно присмотреться на сорняки и определить, какие меры следует принимать, чтобы улучшить характеристики почвы для повышения ее урожайности.