Жрут как не в себя: из-за каких бытовых приборов мы переплачиваем за коммунальные услуги

Если составить рейтинг всем привычной домашней техники, которая потребляет больше всего электричества, то его возглавит обогреватель. На его долю приходится чуть больше 30% от общего энергопотребления в доме за месяц, подсчитал эксперт онлайн-гипермаркета „ВсеИнструменты.ру“ Максим Соколов.

На втором месте водонагреватель – 13,6%, а на третьем оказался кондиционер – 10,7%.

Также в десятку самых энергоемких приборов попали: холодильник (4%), сушилка для белья (3,2%), телевизор и осветительные приборы (по 2,8%). На долю кухонных приборов, таких как блендер, тостер или микроволновка, приходится 1,3%, а на долю компьютера – обычно не больше 1,1%.

„Главная причина высокого электропотребления устройств – их большая мощность“, – комментирует Соколов, добавляя, что общий расход зависит и от того, как часто включается прибор и как долго он работает в течение дня.

Тот же обогреватель зимой может оставаться включенным практически постоянно, а блендером или тостером люди пользуются лишь время от времени.

При этом компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, пауэрбанки при обычном использовании не требуют много энергии. Но, конечно, когда они включены большую часть дня, то на них в совокупности приходится до 10% электропотребления стандартной квартиры, оценил специалист по электрике онлайн-сервиса для поиска специалистов „Профи“ Вячеслав Локтев.

Есть также много примеров, когда устройство не включено, но энергия им потребляется. Один из самых распространенных – зарядные устройства, которые расходуют энергию от розетки, даже если гаджет к нему не подключен.

Есть и другие, менее очевидные примеры:

— Телевизор потребляет электроэнергию даже в случае его выключения, поэтому рекомендуется вынимать его кабель из розетки.

— Компьютеры и телефоны, оставленные для зарядки на ночь, тратят электроэнергию впустую.

— Микроволновые печи, кофеварки и кофемашины, термопоты используют электричество для цифрового дисплея, даже когда они не используются.

Элементарная электроэкономия