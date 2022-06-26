Жрут как не в себя: из-за каких бытовых приборов мы переплачиваем за коммунальные услуги
Дом обычного человека сегодня буквально нашпигован огромным количеством бытовых приборов, и все они активно потребляют ресурсы. Сайт „РИА Недвижимость“ решил разобраться, какие приборы „едят“ больше всего электричества и воды, и как можно сэкономить в процессе их эксплуатации.
Ням-ням, электричество!
Если составить рейтинг всем привычной домашней техники, которая потребляет больше всего электричества, то его возглавит обогреватель. На его долю приходится чуть больше 30% от общего энергопотребления в доме за месяц, подсчитал эксперт онлайн-гипермаркета „ВсеИнструменты.ру“ Максим Соколов.
На втором месте водонагреватель – 13,6%, а на третьем оказался кондиционер – 10,7%.
Также в десятку самых энергоемких приборов попали: холодильник (4%), сушилка для белья (3,2%), телевизор и осветительные приборы (по 2,8%). На долю кухонных приборов, таких как блендер, тостер или микроволновка, приходится 1,3%, а на долю компьютера – обычно не больше 1,1%.
„Главная причина высокого электропотребления устройств – их большая мощность“, – комментирует Соколов, добавляя, что общий расход зависит и от того, как часто включается прибор и как долго он работает в течение дня.
Тот же обогреватель зимой может оставаться включенным практически постоянно, а блендером или тостером люди пользуются лишь время от времени.
При этом компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, пауэрбанки при обычном использовании не требуют много энергии. Но, конечно, когда они включены большую часть дня, то на них в совокупности приходится до 10% электропотребления стандартной квартиры, оценил специалист по электрике онлайн-сервиса для поиска специалистов „Профи“ Вячеслав Локтев.
Есть также много примеров, когда устройство не включено, но энергия им потребляется. Один из самых распространенных – зарядные устройства, которые расходуют энергию от розетки, даже если гаджет к нему не подключен.
Есть и другие, менее очевидные примеры:
— Телевизор потребляет электроэнергию даже в случае его выключения, поэтому рекомендуется вынимать его кабель из розетки.
— Компьютеры и телефоны, оставленные для зарядки на ночь, тратят электроэнергию впустую.
— Микроволновые печи, кофеварки и кофемашины, термопоты используют электричество для цифрового дисплея, даже когда они не используются.
Элементарная электроэкономия
Как правило всем приборам старых моделей необходимо гораздо больше электричества, чем современной технике, так что желающим сэкономить этот ресурс стоит переходить на новые приборы с энергоэффективностью А и выше (лучше А++).
„Нынешние производители стараются выпускать энергоэкономные устройства. Новые модели, например, стиральных машин будут потреблять гораздо меньше энергии, чем их старые аналоги“, – обрисовывает ситуацию Локтев.
В его практике был опыт, когда после замены ламп накаливания на светодиодные в трехкомнатной комнатной квартире на 35% снизилось потребление электроэнергии.
„Кроме того, стоит завести привычку выключать свет и электрические приборы, когда они не используются, и в целом избегать использования приборов без явной необходимости. Также лучше всегда выключать электроприборы из розетки“, – советует Соколов.
Дорогая вода
Если же говорить о потреблении воды в стандартной городской квартире, то больше всего ее понадобится для стиральной и посудомоечной машины. Однако, как ни странно, но использование техники гораздо экономичнее, чем ручная стирка и мытье посуды.
Для сравнения: если семья из 4 человек запускает стиральную машину с полной загрузкой 2 раза в неделю, то объем затраченной воды составит 104 литра, тогда как на ручную стирку уйдет 122 литра, подсчитывает Соколов.
А при полной загрузке посудомоечной машины и запуске ее раз в день, потребление воды достигает 9 литров. Если при таких же вводных данных посуду придется мыть вручную после каждого приема пищи, то на это уйдет 130 литров воды в день.
Ванна VS душ
Извечный вопрос, который задают себе люди, желающие использовать поменьше воды, – экономичнее мыться в ванной или в душе?
На самом деле, как это ни удивительно, для мытья в ванной и под душем может потребоваться примерно одинаковое количество воды.
„Приведем пример: ванная, наполненная на треть, вмещает в себя около 70 литров воды, а стандартный душ подает 4 литра в минуту, то есть нахождение под душем в течение 17 минут будет равносильно приему ванной“, – рассказывает Соколов.
Тем не менее, если прием душа не превышает по времени 7-10 минут, то этот способ можно все же считать более экономичным, чем набор полной ванны.