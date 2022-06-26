Что дешевит кухню: разбираем явные ошибки и больше не повторяем их

1. Кухонный уголок

Давно ушли те времена, когда кухонный уголок считался роскошным предметом интерьера. Сейчас такое решение выдает только дурной вкус хозяйки. Замените его на современные столы, стулья или обеденные группы.

2. Шторы с ламбрекенами

Массивные шторы с множеством складок, как в театре, рекомендуем заменить на более современные варианты. Например, римскую штору или жалюзи. Таким образом помещение будет просторнее и легче визуально.

3. Фартук с яркой фотопечатью

Принты фруктов, цветов или ночного города под стеклом на фартуке были популярны лет 5-10 назад. Сегодня этот элемент испортит даже самую дорогую кухню. Если выбор фартука падает на стекло, то можно сделать однотонное окрашивание, принт под камень, кирпич или нейтральную геометрию.

4. Гарнитур на ножках

Помимо того, что гарнитур на ножках способствует нерациональному использованию пространства, так еще и придает вашей кухне дешевый внешний вид. Быстро исправить ситуацию помогут ящики в тон фасадов, которые скроют ножки. Идеально для хранения, если они будут на колесиках.

Выбирайте кухню с цоколем, тогда вам не придется доставать из-под гарнитура скопившуюся грязь.

5. Провода и удлинители

Неверный подсчет необходимого количества розеток или неправильное их расположение приводят к тому, что на кухне появляется лишний шум из удлинителей и проводов. Если же ремонт уже закончен и точек подключения к сети не хватает, то выходом из положения могут стать кабель-каналы.