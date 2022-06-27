Легко, быстро, дешево: как устроить цветник… на картоне
Эта технология станет отличным выходом, когда нужно разбить цветник, а сил и времени на это нет. Или когда грунт на участке плохой и тяжелый, его сложно перекапывать. „Быстрый“ цветник сэкономит ваши силы, время и деньги на замену грунта. А результат вам обязательно понравится, утверждает портал Houzz.
Шаг 1. Придумайте, какую клумбу хотите
На этом этапе важно определиться, где именно и какие растения будут располагаться. Нарисуйте план посадок, посчитайте количество необходимых растений.
Шаг 2. Наметьте место для цветника
Участок, выбранный под цветник, окосите, сделайте разметку контуров будущего цветника. Например, при помощи гибкого шланга.
Найдите и разверните картонные коробки, предварительно очистив их от скотча или скобок. Лучше всего использовать неокрашенный картон. Теперь прямо на окошенный участок выкладывайте картон — внахлест, слоями. Слоев может быть два или три.
Когда все будет готово, как следует намочите картон, чтобы он плотно прижался к земле. На него будем выставлять растения.
Зачем картон? Он будет препятствовать прорастанию сорняков снизу. За сезон растения успеют хорошо разрастись и заполнить корнями клумбу — сорнякам просто не будет места.
Шаг 3. Высадите растения
Достаем растения из контейнеров. Некоторые виды растений, корни которых явно выше, чем у других, необходимо „вывернуть“. Это делается для того, чтобы поверхность цветника была на одном уровне. Выворачивание происходит следующим образом: нижнюю часть корневого кома (земли, опутанной корнями) рассеките садовым ножом примерно до середины. Сделайте продольный и поперечный рез, чтобы получить четыре части. Эти части отверните в стороны и так поставьте растение на картон. Если половины высоты не хватило и нужно убрать еще, можно слегка распотрошить корни снизу.
Расставьте растения в цветнике согласно предварительно составленной схеме. Полейте, чтобы они „встали“ на свое место.
Шаг 4. Распределите грунт
Использовать можно как обычный садовый грунт — верхний плодородный слой, очищенный от сорняков — так и „перемешку“ из песка, торфа и плодородного слоя. В готовый грунт можно добавить сезонные гранулированные удобрения и стимуляторы роста корней. Не стоит использовать чистый торф: он очень быстро пересыхает, и растения начнут страдать от недостатка влаги и перегрева.
Если купить готовый грунт возможности нет, можно использовать компостную землю — это даже лучший вариант: в такой земле растения быстрее примутся в рост.
Аккуратно засыпайте землей области между растениями. Заполняйте цветник грунтом до тех пор, пока земля полностью равномерно не укроет корни.
Шаг 5. Еще раз пролейте и замульчируйте
Хорошенько пролейте получившийся цветник. В течение первой недели делать это следует довольно часто, чтобы грунт хорошенько осел и утрамбовался под тяжестью воды. Когда это произойдет, в образовавшиеся промоины и ямки важно будет подсыпать новый грунт, не засыпав при этом стволы и листья растений.
Как только грунт усядется, и поверхность цветника полностью будет вас удовлетворять, займитесь мульчированием. В качестве бюджетной мульчи можно использовать березовые опилки, скошенную траву, песок.
Шаг 6. Сделайте ограждение
Получившийся у вас цветник будет выше уровня „материкового“ грунта, поэтому для него необходимо ограждение. Сделать его можно из камней, брусчатки, кирпичей, дерева или садового бордюра.
Теперь ваш цветник полностью готов — можно наслаждаться видом подрастающих и распускающихся растений!
Грядки на картоне — тоже можно
Та же технология подойдет и при создании грядок. Но в отличие от цветника, грядки можно сделать еще и „теплыми“, если соблюдать слои. Для этого на картон выложите слоями опавшие листья, тонкие ветки, органический мусор (свежий компост — очистки от овощей, фруктов и пр., кроме мясных и молочных отходов), траву и перепревший навоз и прикройте все это 2–3-летним компостом. Можно добавить золу. Смысл в том, что выкладывать нужно слоями — от крупной фракции к мелкой. Высадите растения. Грядка готова!