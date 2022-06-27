Легко, быстро, дешево: как устроить цветник… на картоне

Шаг 1. Придумайте, какую клумбу хотите

На этом этапе важно определиться, где именно и какие растения будут располагаться. Нарисуйте план посадок, посчитайте количество необходимых растений.

Шаг 2. Наметьте место для цветника

Участок, выбранный под цветник, окосите, сделайте разметку контуров будущего цветника. Например, при помощи гибкого шланга.

Найдите и разверните картонные коробки, предварительно очистив их от скотча или скобок. Лучше всего использовать неокрашенный картон. Теперь прямо на окошенный участок выкладывайте картон — внахлест, слоями. Слоев может быть два или три.

Когда все будет готово, как следует намочите картон, чтобы он плотно прижался к земле. На него будем выставлять растения.

Зачем картон? Он будет препятствовать прорастанию сорняков снизу. За сезон растения успеют хорошо разрастись и заполнить корнями клумбу — сорнякам просто не будет места.

Шаг 3. Высадите растения

Достаем растения из контейнеров. Некоторые виды растений, корни которых явно выше, чем у других, необходимо „вывернуть“. Это делается для того, чтобы поверхность цветника была на одном уровне. Выворачивание происходит следующим образом: нижнюю часть корневого кома (земли, опутанной корнями) рассеките садовым ножом примерно до середины. Сделайте продольный и поперечный рез, чтобы получить четыре части. Эти части отверните в стороны и так поставьте растение на картон. Если половины высоты не хватило и нужно убрать еще, можно слегка распотрошить корни снизу.

Расставьте растения в цветнике согласно предварительно составленной схеме. Полейте, чтобы они „встали“ на свое место.

Шаг 4. Распределите грунт

Использовать можно как обычный садовый грунт — верхний плодородный слой, очищенный от сорняков — так и „перемешку“ из песка, торфа и плодородного слоя. В готовый грунт можно добавить сезонные гранулированные удобрения и стимуляторы роста корней. Не стоит использовать чистый торф: он очень быстро пересыхает, и растения начнут страдать от недостатка влаги и перегрева.