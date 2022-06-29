Кондиционер - дорогое удовольствие? Как спасаться от жары, если цена на электричество пугает?

Вот что считает по этому поводу Калев Каллеметс, глава Fermi Energia – компании, продвигающей проект АЭС для Эстонии: „семь лет назад в Иванов день энергопотребление в Эстонии составило 400 мегаватт, а в нынешнем году расход был 650 мегаватт. Эти цифры свидетельствуют о том, что люди стали намного чаще использовать приборы для охлаждения помещений, поскольку прирост в 250 мегаватт является весьма существенным скачком в потреблении“. Отметим, что по данным портала World Weather, в прошлом году температура воздуха 24 июня была +22 градуса, а за два дня до этого +31.



“Если сравнивать затраты на охлаждение летом и отопление помещений зимой, то затраты летом, несомненно, окажутся ниже (сравнивая –20 °С зимой и +30 °С летом). Пиковые значения энергопотребления зимой в Эстонии составляют около 1500 мегаватт в день.



Говоря о том, насколько большой человеку придет счет, если он будет целый месяц пользоваться кондиционером, то здесь действует множество факторов (коэффициент энергосбережения прибора и площадь жилья). Ключевым является то, какой заключен пакет на покупку электроэнергии. Если взять за основу рыночный пакет, то да, счет будет большим. В июне цена за мегаватт-час практически каждый день превышала 100 евро, а в отдельные дни доходила до 200 евро. Также для примера: если на электроавтомобиле проехать 1000 километров, то зарядка батарей обойдется в 50–60 евро“.