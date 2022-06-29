Кондиционер - дорогое удовольствие? Как спасаться от жары, если цена на электричество пугает?(1)
Жаркое лето в Эстонии все-таки наступило, но вместе с долгожданной жарой пришел вопрос - как от нее спасаться в условиях энергокризиса? Не окажется ли следующий счет за коммунальные услуги таким же, как зимний?
Вот что считает по этому поводу Калев Каллеметс, глава Fermi Energia – компании, продвигающей проект АЭС для Эстонии: „семь лет назад в Иванов день энергопотребление в Эстонии составило 400 мегаватт, а в нынешнем году расход был 650 мегаватт. Эти цифры свидетельствуют о том, что люди стали намного чаще использовать приборы для охлаждения помещений, поскольку прирост в 250 мегаватт является весьма существенным скачком в потреблении“. Отметим, что по данным портала World Weather, в прошлом году температура воздуха 24 июня была +22 градуса, а за два дня до этого +31.
“Если сравнивать затраты на охлаждение летом и отопление помещений зимой, то затраты летом, несомненно, окажутся ниже (сравнивая –20 °С зимой и +30 °С летом). Пиковые значения энергопотребления зимой в Эстонии составляют около 1500 мегаватт в день.
Говоря о том, насколько большой человеку придет счет, если он будет целый месяц пользоваться кондиционером, то здесь действует множество факторов (коэффициент энергосбережения прибора и площадь жилья). Ключевым является то, какой заключен пакет на покупку электроэнергии. Если взять за основу рыночный пакет, то да, счет будет большим. В июне цена за мегаватт-час практически каждый день превышала 100 евро, а в отдельные дни доходила до 200 евро. Также для примера: если на электроавтомобиле проехать 1000 километров, то зарядка батарей обойдется в 50–60 евро“.
Доктор наук, эксперт в области энергетики Игорь Крупенский подчеркивает, что в Эстонии в квартирных домах, как правило, не предусмотрена система охлаждения - есть лишь системы отопления, горячей воды и вентиляции. Жаркие периоды слишком короткие, поэтому девелоперы не строят в квартирах системы охлаждения, так как владельцы квартир не будут готовы платить за это. Системы охлаждения есть в офисных помещениях, магазинах, торговых центрах, больницах и т.д. Соответственно, квартирные дома могут охлаждать своё помещение или с помощью локального кондиционера (с этим могут возникать трудности, так как тяжело найти место для наружного блока - если отсутствует балкон, то маловероятно, что разрешат вешать его на фасад здания), или же обеспечивать хоть какой-то комфорт с помощью вентилятора. „Не думаю, что счета за использование или кондиционеров или же вентиляторов будут очень критичными (по сравнению со счетами за отопление зимой), - считает Игорь Крупенский. - Летом электроэнергия, как правило, дешевле чем зимой, плюс охлаждение используется лишь в короткий промежуток дня. Отопление же используем зимой целый день. Если температура дома очень критичная, можно перебраться днём в помещение с работающим охлаждением - например, у моих знакомых прошлым летом родился ребёнок и из-за отсутствия кондиционера дома все жаркие периоды дня они проводили в торговых центрах“.
Сколько все-таки стоит работа кондиционера?
Чтобы вычислить, сколько примерно может выйти стоимость работы кондиционера, нужно учитывать множество факторов. Однако зная параметры вашего устройство можно приблизительно высчитать, сколько может обойтись охлаждение воздуха на притяжении определенного времени в квартире.
Например, специализированный сайт предлагает следующую формулу для расчета потребляемой энергии кондиционером: необходимо разделить номинальную мощность прибора на коэффициент ЕЕR (индекс энергетической эффективности при работе на охлаждение). Данные о EER можно узнать из таблицы ниже.
К примеру, возьмем данный прибор класса А++ с производительностью 2.7 кВт. Выполним расчет потребления энергии по формуле: 2.7/3.6. Получаем расход 0.75 кВт·ч. При условии, что средняя цена - 100 евро за МВт·ч, за 8 часов работы кондиционера в день вам придется заплатить 0,6 евро. За месяц -18 евро (только за использование кондиционера). Для некоторых моделей количество потребляемой энергии может быть заранее указано, в таком случае высчитывать его не придется.
Здесь важно понимать разницу между показателем того, сколько энергии потребляет кондиционер из сети, и мощностью охлаждения — тем, сколько кондиционер производит полезной работы. Разница между этими величинами и будет свидетельствовать об энергоэффективности прибора. Вот как иллюстрирует данный пример белорусская компания „Климат Плюс“ на своем сайте.
Премиум сегмент - Кондиционер (сплит-система) Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W - выдает 2,5 кВт холода, потребляя 0,62 кВт.
Бюджетный сегмент - Кондиционер (сплит-система) Kitano Viki Inverter KRD-Viki-09 - выдает больше, 2,64 кВт, но и потребляет 0,82 кВт. Бюджетная модель потребляет на 32% больше электроэнергии, но при этом стоимость такой системы ниже более чем в 2 раза! За энергоэффективность и технологии приходится платить.
Таким образом, если класс энергоэффективности вашего кондиционера достаточно высок, а пользуетесь вы им нечасто - не стоит переживать по поводу несоразмерно большой коммунальной платы.