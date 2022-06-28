Купил новый телевизор – и сразу в ремонт. Что делать?

„Пришел в магазин, а там отправляют в гарантийную мастерскую. Я в магазине телевизор купил, а теперь надо бегать в гарантийную мастерскую с ним, он тяжелый, здоровый. Не подскажете, что делать?“

От редакции:

Если вы уже использовали приобретенный товар, но обнаружили дефект, Департамент защиты прав потребителя и технического надзора сообщает, что вы имеете право подать претензию к продавцу в течение двух лет с даты покупки, если можно предположить, что это производственный дефект. Чтобы подать жалобу, найдите квитанцию, договор или другой документ, подтверждающий покупку товара, и немедленно свяжитесь с продавцом. Сделайте это не позднее, чем через два месяца после обнаружения дефекта.

Если у продавца есть основания сомневаться, что дефект товара вызван производственным браком, или подозрения, что ответственность за дефект несет сам потребитель, то причины дефекта установит экспертиза. Бремя доказывания причин дефекта ложится на продавца в течение первых шести месяцев после покупки, позднее за экспертизу должен платить потребитель. В дополнение к двухлетнему праву на подачу претензии, вытекающему из Обязательственно-правового закона, продавец также может предоставить свою гарантию.

В случае гарантии продавец должен предложить потребителю более широкие права, чем те, которые применяются в течение стандартного права на предъявление претензии в течение двух лет. Например, гарантийный срок может составлять более двух лет, или гарантия должна включать другие преимущества, такие как предоставление продукта на замену во время гарантийного ремонта, круглосуточное обслуживание клиентов и т. д.

Вы можете, например, потребовать от продавца снизить цену или расторгнуть договор и вернуть деньги за товар, если продавец не может отремонтировать или заменить товар; ремонт или замена товара не удается; продавец не устранил дефект в разумные сроки; вам причиняются неоправданные неудобства.

Расходы, связанные с устранением дефекта товара, такие как почтовые расходы, транспорт, оплату труда и материалов, оплачивает продавец.