Восемь советов, как оформить ванную, чтобы меньше прибираться

Однако если следовать простым правилам, то на уборку ванной комнаты можно тратить гораздо меньше времени. Рассказываем обо всем по порядку.

Предусмотрите вентиляцию

Система вентиляции избавит вас от необходимости регулярно проветривать помещение. К тому же это в разы снизит риск появления грибка.

Вентиляция может быть совмещена с освещением — тогда вентилятор будет вытягивать влажный воздух. Также хорошо установить систему вентиляции в нижней части двери.

Положите светлую гладкую плитку

Разводы на темных поверхностях видны намного отчетливее, чем на светлых, поэтому выберите плитку соответствующей гаммы.



Межплиточные швы лучше обработать серой, а не белой затиркой. Кроме того, желательно отказаться от рельефной плитки, которая служит грязе- и пылесборником.

Организуйте хранение

Если вы установите раковину в тумбу с выдвижными ящиками, то проблема хранения отпадет сама собой. В них можно хранить банные принадлежности, средства для лица и волос, а также зубную пасту.

Выберите эмалированное покрытие

Смывать пятна с эмали проще, чем с акрила. Второй, как правило, сильно изнашивается под действием химии, а удалить следы въевшихся красящих веществ потом практически невозможно.

Установите стеклянный экран

Уход за стеклянным экраном сэкономит вам то время, которое уйдет на чистку штор. В складках последних быстро копится влага, вызывающая грибок. Экран же достаточно лишь иногда протирать тряпкой или бумажным полотенцем.

Поставьте унитаз к стене

Санузел рекомендуется оборудовать унитазом с антибактериальным покрытием, который можно установить с помощью крепежа к стене. Такая техника бывает подвесной и напольной. Помимо эстетичного внешнего вида она отличается легкостью в уходе.

Положите жидкое мыло

Обычное мыло оставляет жирные следы и создает благоприятную среду для размножения бактерий. Именно поэтому лучше купить жидкое — оно не будет подтекать и украсит ванную эстетичным флаконом.

Выполняйте экспресс-уборку