Эксперт рассказала, как избавиться от кротов на дачном участке

По ее словам, зачастую люди считают, что кроты просты рыхлят землю и не приносят никакого ущерба. Но кроты прокладывают свои ходы со скоростью до 30 сантиметров в секунду, живут они семьями, и небольшая популяция этих животных из четырех-пяти особей способна за ночь перерыть до пяти соток земли. После этого дача потребует замены газона и полного переустройства ландшафта, ведь кротовые норы не удастся просто заделать камнями или песком, предупредила эксперт.

Кроме того, кроты повреждают корни растений, шланги систем автоматического полива и любые проложенные в земле кабели, включая интернет-линии, указала она.

Но главная угроза со стороны кротов заключается в том, что они являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как бешенство и туляремия, рассказала Чаброва. Поэтому крайне не рекомендуется пытаться схватить этих насекомоядных голыми руками, животное может в ответ укусить человека и заразить его, предупредила она.

„Наиболее эффективным средством защиты от кротов являются ультразвуковые отпугиватели, генерирующие в грунте неприятные для них колебания. Также в качестве действенной меры борьбы с этими животными можно высадить на участке лаванду, нарциссы и бархатцы“, - заключила Чаброва.