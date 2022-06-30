Что не так с нашими дверями и грозит ли штраф за „неправильную“ дверь?

– Когда жилец одной квартиры сообщит в департамент, что его сосед нарушает правила пожарной безопасности, мы делаем предписание, что дверь надо заменить, если инспектор делает заключение, что способ открывания дверей нарушает безопасность. Но чтобы проинспектировать на этот предмет всю Эстонию сразу, людских ресурсов для таких кампаний у нас нет. Ведь дело не ограничивается одной лишь выпиской штрафа. Перед этим надо соблюсти ряд юридических нюансов: составить протокол, выслушать мнения, возражения, потом только выписать предписание, и, если нет реакции, штрафовать.

Так стоит ли опасаться предписаний и штрафов тем собственникам квартир, у которых это требование не исполняется? В каком случае можно „нарваться“ на штраф?

Юрий Маринец, специалист бюро контроля безопасности Северного спасательного центра Спасательного департамента Эстонии, отвечая на вопросы нашей газеты, пояснил, что предписания Спасательный департамент выписывает по разным случаям регулярно, но вспомнить, чтобы были выставлены штрафы именно за неправильно открывающиеся двери, наш собеседник не смог. В любом случае он подтвердил, что входные двери должны открываться внутрь квартиры за исключением случаев, когда расстояние между квартирными дверями составляет 2 м и более. Это объясняется необходимостью создать необходимой ширины пути эвакуации как для выходящих из здания, так и для спасателей, которые в него поднимаются.

„Нарвская Газета“ решила выяснить в Спасательном департаменте, правда ли, что квартирные двери в Эстонии в массовом порядке не соответствуют правилам. В таком случае не будут ли заставлять людей переставить двери, чтобы они открывались вовнутрь квартиры? Следует ли ждать штраф ных санкций?

Но в течение лет, прошедших с постройки зданий, собственники понаставили вторые наружные двери, которые открываются на лестничную клетку. Таким образом последние зачастую преграждают выход из квартир соседям. Это непорядок, обращают наше внимание пожарные инспекторы, так как в случае эвакуации ничто не должно мешать выходу людей.

Мини-эксперимент, проделанный мною в подъезде одной девятиэтажки, сданной в эксплуатацию в 90-е годы, показал, что дверей, открывающихся внутрь квартиры, как было изначально, сегодня вообще не осталось. Входные двери всех 36 квартир рано или поздно хозяевами были заменены. Сегодня они открываются наружу, на лестничную клетку. При этом расстояние между квартира ми справа и слева от лифта – ничтожное. Если одна дверь открыта, то она препятствует выходу из соседней квартиры.

Специалист уточняет, что помимо правильной установки противопожарные двери должны быть оснащены исключительно деталями комплекта своего завода-изготовителя. Глазки, замки, ручки должны быть из комплекта именно этого наименования. Любые не соответствующие комплектации завода-изготовителя вставки в дверь ведут к потере ее пожароустойчивости.

– Если оригинальные двери открываются в квартиру и вы их не меняли в течение последних 20-50 лет, то ничего делать не надо, – говорит Юрий Маринец. – Если вы сегодня изъявили желание поставить в свою квартиру модную и красивую дверь, то в первую очередь следует обратиться к председателю квартирного товарищества. А тот, в свою очередь, направит вас к инспектору Спасательного департамента или на сайт rescue.ee для получения необходимых разъяснений. Действующий Закон о пожарной безопасности говорит, что эта новая дверь должна быть противопожарной. Это специальная дверь с биркой на косяке EI 30 (это минуты) и S 200 (число градусов тепла, которое она выдерживает). Если инспектор приходит на место и видит, что вновь установленная дверь не соответствует нужным характеристикам или неправильно поставлена, тогда он имеет право и обязанность выписать предписание. Надо уточнить при этом, что задним числом предписания за установленные двери мы не выписываем.

Специалист Спасательного департамента отмечает, что проверка на пожарную и любую другую безопасность происходит в соответствии с действующим проектом здания. Поскольку действующий проект, независимо от времени постройки здания, содержит ответы на все вопросы. Если жильцы что-то перестроили, переделали, переломали не по проекту, то на каждое движение должен быть соответствующий документ, подтвержденный подписью чиновника или специалиста, отвечающего за безопасность.

Стало интересно: а знают ли о требованиях закона фирмы-изготовители дверей или организации, продающие их товар, консультируют ли они покупателей и, соответственно, помогают ли приобретать клиентам „правильную“ дверь? Или это, как говорится, „не наше дело“, лишь бы продать как можно больше товара?

К сожалению, на наше обращение в одну из фирм этой сферы деятельности, обладающую офисами в четырех городах Эстонии, в том числе и в Нарве, ответа не последовало. Хотя в неофициальной беседе сотрудник сообщила, что заказы на двери, открывающиеся вовнутрь квартиры, принимать начали.

О тамбурных дверях и помещениях

Особая тема – тамбурные двери. Ими, как правило, люди перекрывают вход в отсек лестничной площадки из двух квартир. Маринец отметил, что предписания товариществам или отдельным собственникам по поводу незаконной установки тамбурных дверей делаются систематически. Помимо того, что зачастую они вообще не узаконены, так и правила их открытия (такие двери должны открываться изнутри без ключа, а порог не должен превышать 23 мм) нередко нарушаются.

В этом году пожарным командам Спасательного департамента дано больше полномочий, в том числе и по наложению штрафов. Они вправе открывать на месте короткое делопроизводство, которое предполагает наложение штрафа в размере до 40 евро. Этот штраф может последовать также, если товарищество не позаботилось убрать с эвакуационных путей горшки с цветами, мебель, коляски – в том числе из тех же тамбуров. О наложении взыскания уведомляется Спасательный департамент, и если при повторной проверке нарушения не устранены, то следует уже реально ощутимый штраф.

Не случится ли с дверями – входными, квартирными, тамбурными – так, как когда-то с лоджиями? Ни государству, ни самоуправлению не удалось добиться их единого стиля: сегодня наши фасады нередко выглядят „кто во что горазд“. И никто не проверяет, соответствует ли паспорту дома остекление окон и лоджий.

Юрий МАРИНЕЦ: