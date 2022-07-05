Не хотите сортировать биоотходы? А штраф получить хотите?

„В начале 2022 года в рамках инновативной программы UrbanTech была подана заявка на создание локальных решений переработки биоотходов в энергию. С нетерпением ждем, что проект найдет отклик и пилотная версия сможет быть реализована в нашем городе“, – надеется вице-мер.

Помимо этого, город намерен запустить несколько проектов с софинансированием фонда KIK по строительству инфраструктуры для сбора отсортированного мусора, в том числе и биоотходов, жителями города и частного сектора, а также квартирными товариществами.

„Нарвская городская управа планирует внести изменения в Правила обращения с отходами, и к 2023 году у жителей города появится новое обязательство по раздельному сбору биоотходов. До вступления в силу требования обязательной сортировки биоотходов осталось менее двух лет, поэтому мы планируем начать информировать жителей города уже в этом году“, – говорит вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова.

В Эстонии обязанность организации раздельного сбора и вывоза биоотходов к концу 2023 года лежит на местных самоуправлениях. Именно они должны озаботиться установкой контейнеров для биоотходов.

Лучше всего сортировать биоотходы получается у жителей Тартумаа, Сааремаа и Харьюмаа. Скверно обстоят дела в Ида-Вирумаа.

Закон гласит, что с 1 января 2020 года необходимо подготавливать к повторному использованию материал из бытовых и схожих по составу отходов в размере не меньше 50% от образовавшегося количества таких отходов. С 2025 года это количество уже должен составлять 55%, а с 2035 – 65%. Но в действительности в 2020 году этот показатель был 29%, а биотходов было направлено в оборот лишь 11% от образовавшихся.

Сортировка мусора еще в 2007 году стала обязательной в нашей стране. Но практика показывает, что ситуация в этом вопросе мало меняется. Люди по-прежнему выбрасывают весь бытовой мусор, не разделяя его по категориям. В частности, биоотходы , т. е. остатки пищи, смешиваются с другим мусором, делая его непригодным для переработки. В 2019–2020 годах количество биоотходов в смешанном мусоре составило 31,73%.

„Государство и местные само-управления могли бы подумать, как поддержать идею компостирования в месте возникновения отходов. Например, они могли бы профинансировать покупку компостеров, проводить обучения для улучшения информированности людей. Ведь это на самом деле лучшее решение для переработки биоотходов“, – подчеркивает Аннели Охврил, инициатор программы Kompostiljon.

По мнению квартирных товариществ, компостирование требует забот и усилий, и этим, как правило, никто не хочет заниматься. Поэтому более половины товариществ были бы заинтересованы в услуге по установке и обслуживанию компостера.

„В Эстонии много таких многоквартирных домов, где компостирование проходит без особых проблем. Из 225 опрошенных 28 ответили, что в их домах есть возможность компостирования. На их примере можно сказать, что оно возможно во всех домах, независимо от местоположения, размера или наличия садового участка или клумбы возле дома. В большинстве случаев нужна просто инициатива и предприимчивость“, – говорит Ангела Холло, организатор информационной кампании Kompostiljon.

В 2019 году организация Kompostiljon и Союз квартирных товариществ провели исследование о заинтересованности квартирных товариществ и организации компостирования на своей территории. Результаты показали, что многие из них не задумывались о такой возможности. В то же время те, кто взвешивал такую возможность, отмечают препятствием незаинтересованность квартирособственников и высокую цену компостеров. Но все же более половины опрошенных товариществ заинтересованы в совместной или более дешевой закупке компостеров.

Но, кроме использования контейнеров, утилизировать биоотходы можно и путем компостирования. Квартирные товарищества (КВ) могли бы организовать такой способ утилизации на своей территории. Также и каждый житель дома может использовать домашний компостер у себя в квартире.

Согласно директиве ЕС, к 31 декабря 2023 года биоотходы должны либо разделяться и перерабатываться, либо собираться отдельно и не смешиваться с другими видами отходов. Эстония уже получила предупреждение о том, что может быть начато делопроизводство, если директива не будет выполнена. Тогда нас, возможно, ждет ситуация, аналогичная той, когда Эстония получила штраф за излишки сахара и вынуждена была выплатить в казну ЕС 45,7 млн евро. Нужны ли нам снова такие траты?

Мало места

Андрес Яадла, председатель правления Союза квартирных товариществ, говорит, что в городских условиях большинству КТ все же не подходит вариант утилизации биоотходов с помощью компостеров.

„Просто нет подходящего места, где их поставить. Наш опыт показывает, что это больше подходит для сельских регионов. В целом компостеров пока мало. В Таллинне они есть в районах Пирита, Нымме, Пыхъя-Таллинн. Там дома поменьше, а участки у КТ побольше. А в больших районах – Ласнамяэ, Мустамяэ – просто нет места для компостеров. В большинстве КТ все же стоят биоконтейнеры. Хотя у многих еще нет ни того, ни другого“, – говорит Андрес Яадла.

Опыт удачный

Яадла отмечает, что те товарищества, которые уже используют метод компостирования, довольно удачно справляются с этой работой, используя для своих нужд получившуюся из компоста землю. Ее можно использовать, например, для посадки газона и цветов около дома.

Использовать полученную землю для продажи вряд ли получится, т. к. объемы будут не так велики.

„Многие товарищества уже задумываются о том, что обычный биоконтейнер можно было бы заменить на компостер. Думаю, что к концу 2023 года больше КТ обзаведутся ими, т. к. уже есть обязанность сортировать отходы“, – считает Яадла.

Он считает, что в больших домах компостирование пока не так популярно и потому, что там больше отходов, которые не успевают перерабатываться. Кроме того, для компоста важно поддерживать правильную температуру.

Но перерабатывать свои биоотходы в компост может и каждый человек у себя дома. Для этого в продаже есть разные варианты домашних компостеров, которые можно использовать и в квартире. Некоторые местные самоуправления уже проводили акции по раздаче всем желающим домашних компостеров. Например, в прошлом году управа Тарту раздала 600 компостеров. Причем желающих получить их было значительно больше. Поступило столько заявлений, что даже домашняя интернет-страница города не выдержала нагрузки.