Мебель по фэншуй: какие цвета выбрать, чтобы привлечь позитивную энергию в дом

Мебель какого цвета будет лишней

Красный. Красная мебель — это точно не лучший вариант, особенно для дома. В офисе это еще может хоть как-то сыграть вам на руку, но точно не в родных стенах. Красный цвет очень силен и повышает мотивацию, но также усиливает эмоциональный фон. Это не дает возможности нормально отдыхать и восстанавливать свои силы. Эксперты отмечают, что красная мебель в доме может стать источником агрессии и чрезмерной эмоциональности. Дома нужно отдыхать и расслабляться, поэтому в целом присутствие красных оттенков лучше минимизировать.

Остальные цвета не так опасны, но тут важно помнить об одном очень важном моменте. Даже если цвет с точки зрения фэншуй является очень благоприятным или нейтральным, но вас он раздражает, это ни к чему хорошему не приведет. Каждый раз, когда вы выбираете цвет для того или иного элемента мебели, старайтесь помнить и о своих личных предпочтениях.

Самые лучшие цвета для мебели

Относительно нейтральные цвета типа серого и черного — это идеальный вариант для тех, кому нужно универсальное решение. Мебель таких оттенков не принесет вам негатива. Она будет максимально спокойной, ее присутствие не будет вас тревожить. Выбирайте серую или черную мебель в тех случаях, если вы не знаете, что конкретно вам необходимо, но принять решение нужно максимально быстро. Так вы точно не прогадаете.

Синяя мебель. Синяя мебель будет полезной для тех, кто много работает интеллектуально и размышляет на различные важные темы. Никаких проблем она не принесет, но ее точно лучше не ставить в спальне. Там нужно уходить от мыслей о работе и делах.