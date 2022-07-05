Мебель по фэншуй: какие цвета выбрать, чтобы привлечь позитивную энергию в дом
В фэншуй огромное значение играет то, какую мебель вы выбираете для своего дома. Самый важный параметр — её цвет. Эксперты в этой области рассказали о том, мебель какого цвета подойдет для вашей спальни, гостиной, детской или кухни, пишет dailyhoro.ru.
Мебель какого цвета будет лишней
Красный. Красная мебель — это точно не лучший вариант, особенно для дома. В офисе это еще может хоть как-то сыграть вам на руку, но точно не в родных стенах. Красный цвет очень силен и повышает мотивацию, но также усиливает эмоциональный фон. Это не дает возможности нормально отдыхать и восстанавливать свои силы. Эксперты отмечают, что красная мебель в доме может стать источником агрессии и чрезмерной эмоциональности. Дома нужно отдыхать и расслабляться, поэтому в целом присутствие красных оттенков лучше минимизировать.
Остальные цвета не так опасны, но тут важно помнить об одном очень важном моменте. Даже если цвет с точки зрения фэншуй является очень благоприятным или нейтральным, но вас он раздражает, это ни к чему хорошему не приведет. Каждый раз, когда вы выбираете цвет для того или иного элемента мебели, старайтесь помнить и о своих личных предпочтениях.
Самые лучшие цвета для мебели
Относительно нейтральные цвета типа серого и черного — это идеальный вариант для тех, кому нужно универсальное решение. Мебель таких оттенков не принесет вам негатива. Она будет максимально спокойной, ее присутствие не будет вас тревожить. Выбирайте серую или черную мебель в тех случаях, если вы не знаете, что конкретно вам необходимо, но принять решение нужно максимально быстро. Так вы точно не прогадаете.
Синяя мебель. Синяя мебель будет полезной для тех, кто много работает интеллектуально и размышляет на различные важные темы. Никаких проблем она не принесет, но ее точно лучше не ставить в спальне. Там нужно уходить от мыслей о работе и делах.
Белая мебель. Многие ошибочно полагают, что белый цвет обладает нейтральной энергетикой, однако, это не так. Белая мебель будет универсальным решением для любого помещения, в котором принято собираться вместе всей семьей. Например, очень хороший выбор для белых элементов мебели — кухня, на которой люди постоянно общаются и делятся эмоциями. Ее лучше не ставить в рабочем кабинете, так как в таком случае будет немного труднее сосредоточиться.
Зеленая мебель. Это прекрасный выбор для людей, которые много работают физически. Например, зеленую мебель многие эксперты в области фэншуй рекомендуют покупать спортсменам. Данный оттенок помогает отдыхать, расслабляться, восстанавливать тонус мышц.
Голубая мебель. Если ваша работа или жизнь в целом насыщены постоянными стрессами, ссорами и нервами, то вам обязательно пригодится мебель голубого цвета. Этот оттенок помогает успокоиться. В сочетании с черными элементами декора эффект будет еще более позитивным.
Бирюзовые элементы декора. Отличным вариантом будет бирюзовая мебель, так как этот оттенок содержит в себе зеленый и голубой. Так вы сможете отдыхать и физически, и эмоционально, восстанавливаясь полностью в кротчайшие сроки.
Желтая мебель — отличный выбор для детской комнаты. Этот оттенок повышает настроение, придает ребенку оптимизм и помогает лучше справляться с трудностями. Подобный эффект этот оттенок производит и на взрослых людей. Это хороший вариант для кухни.
Оранжевая мебель. Оранжевый оттенок идеален для творческих людей. Такую мебель можно ставить в любом помещении. Энергетика этого цвета весьма созидательна и не приносит никаких проблем.
Фиолетовая мебель. Визуально этот цвет воспринимается не очень хорошо, но если на вашей мебели будут какие-то отдельные узоры или вставки с фиолетовым оттенком, это благотворно повлияет на развитие вашей интуиции и экстрасенсорных способностей.