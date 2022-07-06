ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО | На каких условиях можно установить солнечные панели на частный дом?
Повышение цен на электроэнергию привело к проявлению интереса к зелёной энергии среди жителей Эстонии. Одной из возможностей производить энергию самостоятельно и улучшить энергоэффективность здания является создание солнечного парка. Эксперты объясняют, на каких условиях можно устанавливать на частные дома солнечные панели и как финансировать эти значительные расходы.
По словам Микка Тоотси, руководителя отдела энергетических услуг Eesti Energia, солнечные панели в долгосрочной перспективе являются выгодным вложением. „Солнечные парки – это не просто новый горячий тренд, а явно выгодная инвестиция в долгосрочной перспективе, которая повысит рыночную стоимость здания. На сегодняшний день затраты на строительство солнечной электростанции снизились, а эффективность и долговечность систем увеличились“, – объяснил Тоотси.
„То, что солнечные панели в Эстонии не окупаются, – это миф“, – отметил он. По словам Тоотси, в Эстонии меньше прямого солнечного света, чем в некоторых южных странах, но по сравнению, например, с Германией производительность солнечных панелей в Эстонии такая же. В пользу Эстонии говорит и температура воздуха ниже средней, что, в свою очередь, повышает эффективность солнечных панелей.
Производительность солнечной станции зависит от расположения станции, угла и направления панелей по отношению к сторонам света, а также возможных теней. „Получаемая экономия будет меняться в зависимости от сезона – летом счёт за электроэнергию может уменьшиться почти на 95%, а зимой процент ниже. Пик продуктивности панелей обычно приходится на период с марта по поздний август. Месяцы с лучшей продуктивностью обычно апрель и май, когда солнце высоко и температура ниже. Зимой солнце опускается ниже, и поэтому продуктивность ниже, но не отсутствует совсем“, – добавил Тоотси.
По словам руководителя отдела энергетических услуг Eesti Energia, кровельный материал не является препятствием для установки солнечных панелей, если конструкция крыши и её несущая способность находятся в пригодном для установки состоянии. Однако в качестве первого шага он рекомендует заказать расчёт несущей способности крыши у проектировщика, так как местные власти также могут потребовать это перед установкой.
Установка солнечных батарей также должна быть одобрена местным самоуправлением. В Строительном кодексе указано, что для возведения, строительства, установки и перестройки сооружения для производства электроэнергии любой мощности необходимо ходатайствовать о разрешении на строительство с уплатой государственного налога и после завершения строительства следует ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию. Разрешение на строительство выдаётся органом местного самоуправления на основании проекта, подготовленного лицом, зарегистрированным в Регистре экономической деятельности.
Если нет возможности установить солнечные панели на крыше, их можно установить и на земле. „Наземный парк занимает больше места, но, с другой стороны, солнечные панели можно сориентировать в наиболее оптимальном направлении – в основном на юг. Рамы солнечных панелей расположены под углом 35 градусов“, – сказал Тоотси. Он добавил, что при строительстве наземного парка необходимо учитывать грунт. „Например, известняковый грунт повысит цену установки, а на мягкий, влажный или заболоченный грунт нельзя устанавливать солнечные панели. Перед началом строительных работ наземного парка также будет составлен геодезический план участка, чтобы убедиться в пригодности грунта“, – пояснил руководитель отдела энергетических услуг Eesti Energia.
Финансовый выигрыш от солнечных панелей происходит от электроэнергии, не купленной в сети, и от перепродажи излишков электроэнергии. „Плата, полученная за электроэнергию, проданную обратно в сеть, отражается в обычных счетах за электроэнергию. Если доход от электроэнергии, проданной в сеть, выше стоимости электроэнергии, купленной из сети, то ежемесячные счета за электроэнергию будут отрицательными. Зимой это можно использовать, например, в качестве взаимозачёта. Экономия также должна быть сопоставлена с инвестициями в солнечную электростанцию и эксплуатационными расходами“, – сказал руководитель отдела энергетических услуг.
По словам Неле Роосталу, руководителя отдела управления продуктами Inbank, финансировать строительство солнечной электростанции помогают зелёные кредиты, предлагаемые на рынке: „С зелёным кредитом Inbank можно распределить плату за крупную инвестицию на более долгий период. Поскольку срок службы солнечного парка долгий, можно и выплаты по возврату кредита распределить даже на период до десяти лет“.
„Поскольку зелёные кредиты обычно связаны с инвестированием в недвижимость и экономию средств, а не просто с потреблением, они также предлагаются по очень разумной процентной ставке. На данный момент никто точно не знает, насколько высоко могут вырасти цены на энергию в новом сезоне, поэтому в долгосрочной перспективе выигрыш от сэкономленных за счёт зелёной энергетики затрат может быть больше, чем сумма, потраченная на проценты по кредиту“, – добавила Роосталу.
„О зелёном энергетическом кредите Inbank можно ходатайствовать не только для строительства солнечной электростанции, но и для строительства других решений в области возобновляемых источников энергии, например, для обновления систем отопления или установки геотермального отопления. Также для повышения энергоэффективности недвижимости, например, чтобы утеплить крышу, заменить окна, установить воздушный тепловой насос, а также построить пункт зарядки электромобилей“, – описала возможности зелёного кредита Роосталу.
Солнечные панели можно установить в частном доме, если:
● у здания имеется разрешение на эксплуатацию, и информация в Строительном регистре соответствует действительной ситуации;
● на крыше достаточно свободной площади, не закрытой высокими деревьями. В качестве альтернативы панели можно установить также на поверхности земли поблизости от здания;
● электрическая система здания безопасна;
● крыша прочная и не потребует реновирования в ближайшие 30 лет;
● здание не охраняется Департаментом охраны памятников старины как памятник архитектуры или культуры.