ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО | На каких условиях можно установить солнечные панели на частный дом?

По словам Микка Тоотси, руководителя отдела энергетических услуг Eesti Energia, солнечные панели в долгосрочной перспективе являются выгодным вложением. „Солнечные парки – это не просто новый горячий тренд, а явно выгодная инвестиция в долгосрочной перспективе, которая повысит рыночную стоимость здания. На сегодняшний день затраты на строительство солнечной электростанции снизились, а эффективность и долговечность систем увеличились“, – объяснил Тоотси.

„То, что солнечные панели в Эстонии не окупаются, – это миф“, – отметил он. По словам Тоотси, в Эстонии меньше прямого солнечного света, чем в некоторых южных странах, но по сравнению, например, с Германией производительность солнечных панелей в Эстонии такая же. В пользу Эстонии говорит и температура воздуха ниже средней, что, в свою очередь, повышает эффективность солнечных панелей.

Производительность солнечной станции зависит от расположения станции, угла и направления панелей по отношению к сторонам света, а также возможных теней. „Получаемая экономия будет меняться в зависимости от сезона – летом счёт за электроэнергию может уменьшиться почти на 95%, а зимой процент ниже. Пик продуктивности панелей обычно приходится на период с марта по поздний август. Месяцы с лучшей продуктивностью обычно апрель и май, когда солнце высоко и температура ниже. Зимой солнце опускается ниже, и поэтому продуктивность ниже, но не отсутствует совсем“, – добавил Тоотси.

По словам руководителя отдела энергетических услуг Eesti Energia, кровельный материал не является препятствием для установки солнечных панелей, если конструкция крыши и её несущая способность находятся в пригодном для установки состоянии. Однако в качестве первого шага он рекомендует заказать расчёт несущей способности крыши у проектировщика, так как местные власти также могут потребовать это перед установкой.