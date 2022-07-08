Стеклоблок в интерьере — не советский моветон. Почему это все еще модно?

Изначально стеклоблоки чаще всего использовались в оконных проемах полуподвальных этажей и внешне сильно отличались от современных — это была чугунная рама со стеклянными вставками. Как отдельный элемент для установки в несущие конструкции из железобетона стеклоблоки появились в начале XX века, тогда же была запатентована технология их производства. Сегодня этот процесс не сильно отличается — а вот применение со временем существенно расширилось. Многообразие цветов, форм, фактуры, рельефов и рисунков позволяют вписать их почти в любой интерьер — от лофта до сдержанного скандинавского. Стеклоблоки стали технологичнее — существуют модели со встроенной подсветкой, управляемой со смартфона, и те, которые создают различные оптические иллюзии. Разбираемся, что такое современные стеклоблоки, какими они бывают и в каких интерьерах смотрятся выгоднее всего.

Стеклоблоки в интерьере

Стеклоблок — это декоративный строительный материал из прочного жаростойкого стекла, который используют в интерьерных и наружных работах. Чаще всего эти блоки квадратные или прямоугольные, но возможны и другие формы. Цвета и текстуры стеклоблоков также многообразны: прозрачные, цветные, глянцевые, матовые, с рисунком и без.



Стеклоблоки изготавливают путем сплавления двух стеклянных секций в единое целое. При высоких температурах их ребра надежно спаивают, а внутри изделия образуется вакуум примерно на 70%. На выходе получается прочный материал с высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами.



Такие блоки можно использовать по отдельности или складывать из них стены, перегородки и даже целые фасады. Один из ярких примеров — стеклянный дом в Париже (Maison de Verre), который почти полностью построен из стеклоблоков.



В мировой архитектуре по-настоящему массовыми стеклоблоки стали в 70–80-е годы прошлого столетия. Они были одинаково популярны не только на Западе, но и в Советском Союзе. Их использовали буквально везде. При оформлении фасадов, для перегородок в больницах, столовых, бассейнах, школах, для остекления лестничных пролетов многоквартирных домов и, конечно, в промышленной архитектуре.



Современные стеклоблоки очень сильно отличаются от тех, что использовали советские архитекторы, говорит Андрей Секерин, руководитель студии дизайна интерьеров SmartRoom. В СССР часто встречались детали из зеленоватого неочищенного стекла. Современные же стеклоблоки разного цвета, фактуры и даже формы, они смотрятся актуально и позволяют реализовывать в интерьере многие задачи: