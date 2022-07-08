Стеклоблок в интерьере — не советский моветон. Почему это все еще модно?
Сегодня стеклоблок — это модный и универсальный материал. Сомневаетесь? РБК приводит аргументы и примеры дизайна.
Изначально стеклоблоки чаще всего использовались в оконных проемах полуподвальных этажей и внешне сильно отличались от современных — это была чугунная рама со стеклянными вставками. Как отдельный элемент для установки в несущие конструкции из железобетона стеклоблоки появились в начале XX века, тогда же была запатентована технология их производства. Сегодня этот процесс не сильно отличается — а вот применение со временем существенно расширилось.
Многообразие цветов, форм, фактуры, рельефов и рисунков позволяют вписать их почти в любой интерьер — от лофта до сдержанного скандинавского. Стеклоблоки стали технологичнее — существуют модели со встроенной подсветкой, управляемой со смартфона, и те, которые создают различные оптические иллюзии. Разбираемся, что такое современные стеклоблоки, какими они бывают и в каких интерьерах смотрятся выгоднее всего.
Стеклоблоки в интерьере
Стеклоблок — это декоративный строительный материал из прочного жаростойкого стекла, который используют в интерьерных и наружных работах. Чаще всего эти блоки квадратные или прямоугольные, но возможны и другие формы. Цвета и текстуры стеклоблоков также многообразны: прозрачные, цветные, глянцевые, матовые, с рисунком и без.
Стеклоблоки изготавливают путем сплавления двух стеклянных секций в единое целое. При высоких температурах их ребра надежно спаивают, а внутри изделия образуется вакуум примерно на 70%. На выходе получается прочный материал с высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Такие блоки можно использовать по отдельности или складывать из них стены, перегородки и даже целые фасады. Один из ярких примеров — стеклянный дом в Париже (Maison de Verre), который почти полностью построен из стеклоблоков.
В мировой архитектуре по-настоящему массовыми стеклоблоки стали в 70–80-е годы прошлого столетия. Они были одинаково популярны не только на Западе, но и в Советском Союзе. Их использовали буквально везде. При оформлении фасадов, для перегородок в больницах, столовых, бассейнах, школах, для остекления лестничных пролетов многоквартирных домов и, конечно, в промышленной архитектуре.
Современные стеклоблоки очень сильно отличаются от тех, что использовали советские архитекторы, говорит Андрей Секерин, руководитель студии дизайна интерьеров SmartRoom. В СССР часто встречались детали из зеленоватого неочищенного стекла. Современные же стеклоблоки разного цвета, фактуры и даже формы, они смотрятся актуально и позволяют реализовывать в интерьере многие задачи:
используются для возведения стен или комбинируются с различной мебелью, например как основа барной стойки;
уместны во всех помещениях — от гостиной до ванной комнаты;
могут заменить традиционные окна, поскольку хорошо проводят свет;
подходят для наружней отделки зданий или создания различных композиций в саду.
Преимущества и недостатки стеклоблоков
Стеклоблоки не только эстетичны внешне за счет разнообразия форм и цвета, но и позволяют зонировать помещение, не оставляя темных углов. В этом их плюс. В то же время это материал, который требует определенной сноровки в работе и полностью несущую стену он не заменит. Вот еще некоторые из преимуществ и недостатков стеклоблоков.
Плюсы стеклоблоков
Устойчивость к влаге. Стекло не реагирует на воду и не разрушается от нее. Поскольку стеклоблок герметичен, его можно использовать в мокрых зонах и непосредственно в душевой.
Готовый декор. Стеклоблоки — финишный элемент с точки зрения отделки. У каждого свой цвет, фактура и рисунок.
Звуко- и теплоизоляция. Поскольку внутри блока остается воздух, то он хорошо подавляет шумы, а также держит тепло.
Прочность и огнестойкость. По действующим правилам, минимальная толщина стен каждой из половин должна быть не менее 3 мм. При этом общая ширина изделия гораздо больше — от 4 см и более. Стеклоблоки относятся к классу негорючих материалов, они устойчивы к бытовой химии и не подвержены грибку или плесени.
Пропускают свет. Светопропускаемость стеклоблоков может варьироваться в зависимости от цвета и особенностей рисунка, но, как правило, это не менее 40%.
Экологичность. Стекло не впитывает запах и не пахнет само по себе. Кроме того, такие блоки можно изготавливать из вторсырья, что позволяет им получить плюс с точки зрения заботы об окружающей среде.
Минусы стеклоблоков
Вес. Для каждого блока он свой и зависит от размера. В среднем вес варьируется от 2 до 4,3 кг.
Не подходят для скрытых коммуникаций. В них нельзя спрятать провода или другие инженерные сети. Поэтому, если в комнате есть большая стена из стеклоблоков, сделать в ней розетку будет проблематично.
Сложно сменить дизайн. По факту это монолитная конструкция, собранная на клее или специальной смеси. Поэтому разобрать и заново переделать ее только потому, что в помещении переклеили обои, так себе решение.
Ненесущий элемент. Стеклоблок выдерживает ровно столько нагрузки, сколько весит сам. Опирать на него межэтажные перекрытия и перемычки оконных и дверных проемов не стоит, нужно будет предусмотреть дополнительную поддержку конструкции.
Цена. Стеклоблок — это штучный товар, иногда продается пачками. Один элемент стандартного размера 240 × 240 мм покрывает совсем небольшую площадь. Поэтому если проект предусматривает масштабное остекление, то и цена будет соответствующей.
Разновидности стеклоблоков
Современные технологии позволяют изготовить стеклоблоки самых разнообразных форм и размеров. Но эти два параметра далеко не исчерпывающие, хотя и основные. Сегодня все такие изделия можно разделить сразу по нескольким критериям.
По форме
Типовыми считаются квадрат и прямоугольник. Их второе название — стеклянный кирпич. Стеклоблоки таких форм встречаются чаще всего в каталогах производителей и интерьерах. Но при желании можно использовать нестандартные изделия — треугольной, угловой или даже круглой формы.
По размерам
В действующих правилах, размеры стеклоблоков не прописаны (указываются лишь допустимые отклонения для одной партии). Но если ориентироваться на прежний ГОСТ, то стандартными размерами таких изделий считаются 194 × 194 × 98 мм и 244 × 244 × 98 мм. Сегодня каждый производитель предлагает свои размеры, кроме того, изготовить такой блок можно индивидуально. Например, одни из самых габаритных изделий бывают размером 300 × 300 × 100 мм, а самые миниатюрные — 60 × 146 × 80 мм. Вот некоторые из распространенных размеров.
Для квадратных стеклоблоков
190 × 190 × 80 мм
240 × 240 × 80 мм
190 × 190 × 50 мм
200 × 200 × 22 мм
Для прямоугольных стеклоблоков
190 × 90 × 80 мм
240 × 115 × 80 мм
172 × 236 × 80 мм.
По способу окрашивания
Существует две разновидности: окрашенные в массе и внутри. В первом случае колер добавляют на стадии плавки всей стекольной массы. Во-втором — окрашивают только внутреннюю часть уже готового изделия. Для этого делают специальное отверстие, через которое пропускают краситель. Такие блоки, как правило, имеют более насыщенный цвет, поскольку ассортимент красителей в этом случае шире. Кроме того, окрашенные внутри стеклоблоки могут прослужить дольше, так как краска наносится не на внешнюю сторону, а значит, она будет меньше подвергаться различным воздействиям — механическим и бытовой химии.
По цвету
Прозрачные. Обычный бесцветный стеклоблок. Обеспечивает максимальную передачу света.
Цветные. Палитра — почти не ограничена. Это могут быть нежные оттенки или глубокие темные цвета.
Матовые. Имеют матовую текстуру на внутренних сторонах стекла. Такие блоки смотрятся хорошо даже без рисунка.
Декоративные. Отдельный вид стеклоблоков, внутри которых может быть рисунок или даже целая композиция, например кораблик или цветок.
С подсветкой. Нестандартные стеклянные, изготовленные из прозрачного или матового стекла любого цвета, которые включают в себя светодиодные полосы, расположенные горизонтально или вертикально. Управлять таким освещением можно при помощи предустановленного алгоритма или со смартфона.
По текстуре
Помимо цвета, все стеклоблоки также отличаются рельефом. Он наносится на внешнюю часть стекла, за счет чего появляется дополнительный объем. Это может быть волна, капли или геометрический рисунок, например ромбы или хаотичные линии.
Особенно интересны оптические стеклоблоки, которые позволяют создавать в интерьере интересные световые иллюзии. Каждый такой блок состоит из 16 линз, расположенных внутри всей конструкции. Благодаря им свет рассеивается во все стороны и визуально получается эффект, будто он подсвечивает сам себя.
Стеклоблоки в интерьере
Стеклянные блоки отлично подходят для использования как в стандартных квартирах, так и просторных студиях. С их помощью можно отделить приватные зоны, добавить шумоизоляцию или увеличить естественное освещение. Вот несколько советов от дизайнера, как удачно вписать стеклоблок в интерьер.
Гостиная
Стена из стеклянных блоков сделает гостиную более уютной, особенно в доме с открытой планировкой. Жилое пространство будет по-прежнему казаться просторным, но при этом появится своя отдельная зона. Если задействована небольшая площадь, стеклоблок — отличный инструмент, который позволит расставить цветовой акцент в том числе за счет встроенной подсветки.
Кухня
Для многих семей кухня — центральная часть всего дома. Здесь готовят еду, встречают гостей, а иногда и проводят большую часть времени, если она совмещена с основным помещением. Стеклоблоки не только добавят света, но и внесут дополнительную фактуру. Например, при декорировании кухонного острова они подчеркнут легкость конструкции.
Ванная комната
Стеклоблоки идеально подходят для использования в ванной комнате или душевой. Прозрачные или цветные — обеспечат естественное освещение, сохраняя при этом конфиденциальность. Благодаря высокой шумоизоляции в совсем маленьких квартирах ими можно отделить санузел от спальни. Но функционально задействовать эту стену не получится, предупреждают дизайнеры: внутри блоков не разместить электрику и другие коммуникации.
Спальня
Спальня — самая уютная и спокойная комната в доме. Используя стеклоблоки, можно получить одновременно красочный и мягкий интерьер в этом помещении. Блоки пропустят естественный дневной свет, освещая даже самые темные участки комнаты. Например, такой перегородкой можно отделить рабочую зону или гардеробную без лишних стен и дверей. Ими также можно выделить изголовье кровати.
Советы по использованию стеклоблоков в интерьере
Чтобы стеклоблоки органично вписались в существующий интерьер, они должны быть для него подходящими как по стилю, так и по смысловой нагрузке. При использовании стеклоблоков также стоит учитывать следующие моменты:
чаще всего это материал для перегородок либо декоративных вставок, пропускающих свет. Цветным блоком можно поддержать основные цвета интерьера или сделать яркий акцент;
их хорошо использовать для темных помещений, для усиления дневного света. Разная степень матовости подойдет для разного назначения комнат. Очень интересно будут выглядеть стеклоблоки с декоративной подсветкой;
не в каждом стиле стеклоблоки смотрятся хорошо. Они подходят для стилей лофт, современных, скандинавских вариаций. Для классического интерьера лучше подобрать более консервативный материал — например, витражи.