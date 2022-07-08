Банк рассуждает: есть ли какой-нибудь чудодейственный способ сократить расходы на содержание дома?

По мнению специалистов в области строительства, в домах, общее состояние которых можно назвать средним, замена старых окон и дверей, качество которых уже оставляет желать лучшего, на новые, которые предотвращают утечки тепла, позволит сократить расходы на отопление примерно на 20%. При нынешних ценах замена электрического или газового отопления электрическим тепловым насосом даст примерно такой же дополнительный эффект. Если предположить, что ветер всё же не продувает стены дома насквозь, то, предприняв эти действия, можно сократить расходы на отопление почти вдвое. Для средней квартиры такой пакет можно реализовать примерно за 10 000 евро, и, по консервативным оценкам, такая инвестиция должна окупиться примерно за 5 лет.

Счета за электроэнергию выросли не на несколько десятков процентов, а в несколько раз, и, в перспективе предстоящей зимы, никто не прогнозирует снижения цен – говорят о новых ценовых рекордах. Это лето также наглядно показало, что цена на электроэнергию может быть чрезвычайно высокой не только в зимний период, но и в течение всего года. Для средней семьи/дома это может означать дополнительные расходы в размере нескольких сотен евро на оплату счетов за электричество каждый месяц, что в пересчёте на год составит от двух до трёх тысяч евро.

Самый распространённый встречный аргумент: о какой реновации может идти речь, если денег и так не хватает. Не спорю, но, как и с любыми другими инвестициями, необходимо учесть все за и против и принимать решение не интуитивно, а основываясь на конкретных расчётах. С одной стороны, это простой и холодный расчёт: например, согласно данным эстонского Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае вырос на 20% по сравнению с маем прошлого года. На индекс потребительских цен больше всего влияет изменение цен, связанных с жильём, на которое пришлось более 40% общего роста. Цифры отечественной статистики суровы – по сравнению с прошлым годом электроэнергия для бытовых потребителей стала дороже на 146,3%, тепловая энергия – на 61,2%, трубопроводный газ – на 217,3%, твёрдое топливо – на 67,3%.

Растущие расходы на содержание дома и рост цен на отопление заставляют каждую разумную семью уже сейчас задуматься о предстоящей зиме. Могут ли люди сами что-то сделать, чтобы уменьшить счета и экономить деньги? В случае расходов на содержание дома, самым разумным, помимо простой экономии, представляется совет пересмотреть существующее решение по отоплению и вентиляции и, при необходимости, обновить его.

Если хороший план тормозится только из-за нехватки денег, можно взять кредит на его реализацию. Если нет возможности или желания брать кредит под залог недвижимости, стоит иметь в виду, что банки обычно также предлагают беззалоговые кредиты на ремонт. И, если на фоне общего роста цен, пугает ожидаемое повышение Euribor, то, например, в Bigbank процентная ставка по ремонтному кредиту фиксированная, так что дополнительных расходов можно не опасаться.

А нет ли какой-нибудь волшебной палочки?

Мечтать, конечно, можно, но в реальности действует физический закон сохранения энергии, а это значит, что нечто не возникает из ничего. Однако, приложив определённые усилия и пойдя на некоторые жертвы, можно воспользоваться ещё парой вариантов решений для экономии.

Первый, разумеется, легко сказать, но не просто осуществить – согласиться на более скромную жизнь и поменять нынешнее жильё на меньшее. Однако для семей с детьми это в большинстве случаев не выход, ведь помимо количества квадратных метров, для нормальной жизни необходимо иметь ещё и достаточное количество комнат. Смена жилья – не самое простое дело при нынешней турбулентности рынка недвижимости. Но это может стать выгодным решением для одинокого человека, супружеской пары без детей или пенсионеров, у которых сейчас жилой площади больше, чем им необходимо.

Второй вариант может показаться шуткой, но это классический способ, и в настоящее время в Европе он не просто повсеместно актуален, но и входит в список официальных национальных рекомендаций – просто в холодную погоду нужно смириться с более низкими температурами в помещении. В этом случае инвестировать следует в тёплый свитер и шерстяные носки.

Для владельцев ипотечного жилья третий возможный способ сократить расходы — рассмотреть вопрос о рефинансировании своего жилищного кредита, чтобы значительно уменьшить сумму ежемесячных платежей. В настоящее время в Эстонии жилищный кредит со специальным графиком предлагает только Bigbank. Особенность этого кредита состоит в том, что погашение основной части можно отложить на длительное время. Например, в течение десяти лет Вы будете ежемесячно платить только проценты по кредиту, а основную часть начнёте возвращать, когда дети уже вырастут, сумма зарплаты значительно увеличится, и инфляция сделает своё дело, удешевив основную часть кредита. В сегодняшних экономических условиях это решение кажется достойным рассмотрения, о чём свидетельствует быстрый рост популярности жилищного кредита со специальным графиком.