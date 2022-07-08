Роботы-газонокосилки часто попадают в передряги! Средняя сумма ущерба — около 1000 евро

Средний размер возмещения в связи с десятью зарегистрированными в этому году PZU страховыми случаями, связанными с газонокосилками, составлял около 1000 евро, а самый крупный нанесенный ущерб, возмещенный в рамках домашнего страхования PZU, превышал 4000 евро.

Нескольким роботам-газонокосилкам не повезло попасть под маневрирующий во дворе автомобиль – в этих случаях размер выплаченного страхового возмещения составлял в среднем 900 евро.

Один робот застрял в кострище, где оставалась только зола. Если робот-газонокосилка заезжает на неподходящий для него участок, он сдает назад или едет вперед, но жертва этого происшествия в процессе маневров застряла, из-за чего зола стала тлеть и начала плавить устройство.

Один клиент PZU сообщил, что с робота-газонокосилки поступила тревога, сообщающая, что устройство находится за пределами периметра. Оказалось, что тем временем робот бултыхался в пруду. Из-за сильных повреждений водой устройство стало непригодным к использованию.

Бывали и случаи, когда поврежденный робот задевал металлические трубы или другие предметы, которые встречал на газоне. Еще один распространенный вид поломки – когда робот-газонокосилка просто необъяснимым образом перестает работать. Также в PZU сообщали об одном случае кражи робота-газонокосилки, но зарядную станцию при этом злоумышленник оставил хозяевам.

Некоторое количество страховых случаев произошло и с участием обычных несамоходных газонокосилок – большинство из них были связаны с камнями, которые из-под газонокосилки летели в окна.

„В руководстве пользователя и инструктаже содержится информация о том, как пользоваться роботом-газонокосилкой, но главные моменты заключаются в том, что обязательно следует осмотреть зону работы устройства, удалить оттуда опасные предметы и принять меры, чтобы робот не отправился на поиски приключений. Водитель автомобиля, в свою очередь, должен перед началом езды убедиться в том, что люди и домашние животные находятся на безопасном расстоянии и на дороге нет стоящих или движущихся объектов. Автомобиль всегда должен быть запаркован таким образом, чтобы поле зрения водителя было максимально широким, и чтобы начать движение можно было, не сдавая назад“, – сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.