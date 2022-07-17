Мой Дом
17.07.2022, 10:30

ФОТО | Жительница Хаапсалу превратила свой сад в настоящее чудо с помощью ножниц: „Мне очень нравятся округлые формы. Прямые углы – не моя стихия“

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ФОТО: Foto: Tiit Koha

Несомненно любимый инструмент хозяйки этого сада – ножницы. Здесь действует принцип: меньше значит больше – less is more!

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Меэли Кастепылд и Сулев Сааревяли вот уже лет двадцать обитают в доме с садом у озера Вяйке Вийк в Хаапсалу. Их сад спроектировала некогда известный ландшафтный архитектор Юлле Гришаков, но каждую весну у Меэли рождались как­ие-то идеи, которые можно было реализовать в саду. Так что сад постоянно менялся, но главный принцип – распределение живой изгороди и садового пространства – остался неизменным.

„Помню, сначала Юлле сделала несколько планов сада. В одном из них были квадратные формы и живая изгородь, как в усадебных парках или в английских садах. Но был еще план с округлыми формами, арками и плавными линиями, и я сразу поняла, что это мой сад!“ – вспоминает Меэли.

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