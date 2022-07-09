Эксперт: осенне-зимние холода станут серьезным вызовом для владельцев жилья

„Предстоящий период холодов обещает быть тревожным. Цены на энергоносители в этом сезоне не просто временно высоки, но и обещают еще больше вырасти в холодный период. И стоит вспомнить, что в предыдущий период государственная поддержка помогла облегчить ситуацию“, – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг. „Однако в нынешней ситуации не стоит полагаться только на поддержку, поэтому надо как можно раньше начать думать о других решениях – будь то замена системы отопления или утепление дома“, – добавил Ребане.

С другой стороны, любой вид ремонта жилья столкнется с болезненными проблемами, связанными с ростом цен на строительство. При нынешнем высоком спросе и ценах замена системы отопления или реконструкция здания требуют более тщательного рассмотрения. „При поиске решений стоит смотреть на долгосрочную перспективу, а не только на предстоящий осенне-зимний период, о котором сейчас многие беспокоятся. Как мы видели, ситуация может быстро измениться, и поэтому текущие решения надо очень хорошо продумывать“, – сказал он.

По словам Ребане, влияние цен на энергоносители и общей инфляции также явно ощущается на рынке недвижимости. „Все чаще люди задумываются о том, сколько они готовы тратить ежемесячно на расходы, связанные с жильем. Например, в начале пандемии люди искали более просторный домашний офис, а сейчас они думают скорее в обратном направлении, о том, насколько большой дом целесообразно содержать из-за растущих расходов. Одним из факторов здесь, безусловно, является рост ставки Euribor, который увеличивает расходы людей, связанные с Жилищным кредитом, но самым главным фактором по-прежнему являются коммунальные платежи“, – объясняет он.

Инфляция также влияет на предложение, или строительство новых объектов недвижимости. „Несмотря на то, что цены высокие, а платежеспособность потенциальных покупателей не так высока, как раньше, цены на недвижимость не могут сильно упасть, потому что строительство новых объектов стоит дороже, чем когда-либо“, – добавил Ребане, отметив, что именно поэтому застройщики начали приостанавливать строительство или временно отказываться от дальнейших планов.