4 простых возможности повысить энергоэффективность дома и сэкономить на коммунальных счетах

Утечки воздуха выявляются с помощью аэродвери и тепловизионных камер. „В старых домах утечки часто связаны с расшатанными окнами и окнами с одним стеклом. Повышение герметичности здания и устранение утечек существенно повлияют на затраты“, – подтверждает Лаатс.

„Если вентиляция работает и имеет рекуперацию тепла, следует избегать утечек воздуха и мостиков холода – просачивающийся воздух не проходит через теплообменник и расходует таким образом энергию или вызывает повреждения из-за влаги“, – говорит Клышейко.

Особенно важно привести вентиляцию в порядок после установки новых окон или утепления стен, так как в постройках прошлого века вентилирование осуществлялось через пропускающие воздух окна и перегородки, и при их заделке возникает опасность образования плесени, повреждения влагой или перегрева. „Чтобы повысить энергоэффективность, рекомендуется заменить старый агрегат, такой как приточный воздушный клапан, на современное решение с рекуперацией тепла, которое имеет мотор, а не только открывающийся клапан“, – объясняет эксперт исследовательской группы Таллиннского технического университета по изучению зданий с околонулевым энергопотреблением.

По словам Пауля Клышейко, эксперта исследовательской группы Таллиннского технического университета по изучению зданий с околонулевым энергопотреблением, устаревшая или недостаточно эффективная вентиляция приводит к большой потере энергии. „Если утеплять дом, то это потребует также ремонта вентиляции. Если нет рекуперации (возврата) тепла у вентиляции, тёплый воздух просто выходит наружу, а в дом поступает холодный наружный воздух“, – говорит Клышейко.

„Самые большие потери тепла здания связаны с четырьмя аспектами: ограждения, то есть стены, крыша; утечки воздуха, то есть окна, щели; отопительные системы и, наконец, привычки в эксплуатации дома, то есть открытие окон, нагрев воды и т. п.“, – рассказывает Маргус Лаатс, технический консультант магазина стройматериалов Hutton.

Замените старые окна и двери на новые

„Хотя крыша и стены являются самыми большими источниками затрат с точки зрения тепла, на которые приходится почти 50% всех теплопотерь, их реновирование стоит дорого и требует много работы. Легче и дешевле начать с окон и дверей“, – говорит Янар Таммъярв, исполнительный директор интернет-магазина по продаже окон и дверей Klar Home, добавляя, что с их заменой дом также станет более эстетически красивым.

„Теплопроницаемость окон в 5–10 раз выше, чем у стен, а по сравнению с окнами начала 2000-х современные окна в два раза эффективнее. Если помещению угрожает перегрев, вы можете выбрать солнцезащитное стекло для окна“, – добавляет Таммъярв.

„Замена старых окон и дверей новыми стеклопакетами с тройным стеклом может сэкономить до одной пятой расходов на отопление. Если ваш бюджет ограничен, вы можете установить новые окна самостоятельно. Те, кто может справиться с прочими ремонтными работами, способны без труда заменить окна. Это новая нормальность — экономия финансовых средств в этом случае может достигать 50%“, – даёт совет Таммъярв, как добиться экономии финансовых средств.

Утеплите чердак

Если вы не можете сделать всё, сделайте половину! Это утверждение относится и к утеплению крыши. Если нет возможности утеплить чердак в полной мере, сосредоточьтесь хотя бы на потолочной части. По словам Лаатса, утеплять сыпучей минеральной ватой проще всего, потому что это просто физически — из трубы насыпается термостойкий материал на потолок. „Это удобно делать также на таких чердаках, где человек не может передвигаться, полностью выпрямившись, или даже на четвереньках“, – говорит Лаатс.