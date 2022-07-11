ФОТО | Кто здесь?! Дом-невидимка, который полностью сливается с окружающей его средой

Сама ферма расположена недалеко от Осло-фьорда, на охраняемой территории в сельской местности, которая была заселена еще с эпохи викингов, пишет портал Uncreate. Подземное здание в фермерском комплексе было построено для самого молодого поколения семьи и спроектировано с учетом предъявляемых к охраняемой территории требований.

Архитекторы очень удачно воспользовались рельефом поверхности на территории фермы и поместили новый дом, часть которого, кстати, используется в качестве офиса, под землю.

Главный вход в здание расположен в конце „утопленной“ в рельефе дороги, ведущей со стороны парковки, а второй вход – со стороны светлого двора – вниз по лестнице – и ведет в жилые помещения, тренажерный зал и офис.

Фасад здания с южной стороны почти полностью выполнен из стекла и раздвижных секций, ведущих на открытую террасу и в сад. Стены из стекла принадлежат гостиной, кухне и трем находящимся в доме спальням. Рядом с главной спальней находится ванная комната, туалет и офисные помещения. В них естественный свет проникает благодаря окнам, расположенным на потолке.

Зеленая крыша на вершине дома используется как „верхняя“ терраса, а „нижняя“ терраса, на которую выходят жилые помещения, „оснащена“ гриль-зоной, двумя небольшими водоемами и бассейном.