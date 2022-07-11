Министр порекомендовала жителям Эстонии заменить на окнах резиновые уплотнители

„Мы все понимаем, что предстоящая зима будет очень суровой, в том числе в плане цен“, - сказала Лаури, ссылаясь на дефицит газа и выросшие в разы цены на энергоносители. „Несмотря на то, что у нас появится СПГ-терминал, в чем я убеждена на 90%, всем предприятиям и жителям Эстонии также нужно предпринять некоторые шаги“, - отметила она.

Лаури добавила, что многие предприятия и жители Эстонии уже приняли ряд мер для экономии электроэнергии, но многое еще предстоит сделать.

„Крайне важно проверить то, насколько хорошо наши дома удерживают тепло. Если радиаторы оснащены терморегуляторами, но необходимо убедиться в их исправности. Также следует проверить состояние окон и при необходимости поменять на них резиновые уплотнители“, - перечислила Лаури.

„Осенью вновь появится возможность ходатайствовать о пособии на реконструкцию квартирных домов, - добавила Лаури. - За подробной информацией и советами можно обратиться в Kredex“.

Владельцы малых жилых домов вскоре вновь смогут ходатайствовать о пособии на повышение энергоэффективности здания. Если раньше пособие выделялось на дома, построенные до 2000 года, то теперь на него могут рассчитывать и владельцы более новых построек.